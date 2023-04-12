«Технические проблемы» могут заставить Apple отказаться от твердотельных кнопок для iPhone 15 Pro

Похоже, что одно из самых значительных изменений дизайна в обновлении iPhone в этом году было отменено. В своем сегодняшнем посте на Medium уважаемый аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Apple больше не планирует использовать твердотельные кнопки на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

«Мой последний опрос показывает, что из-за нерешенных технических проблем перед массовым производством обе модели iPhone 15 Pro высокого класса (Pro и Pro Max) откажутся от дизайна твердотельных кнопок, за которым пристально следили, — написал он, — вернувшись к традиционным физическим дизайн кнопки.

Еще в октябре 2022 года ходили слухи о том, что версии iPhone Pro конца 2023 года имели надежные кнопки питания и регулировки громкости, и до этой весны эта теория в основном принималась как факт. (Например, мы обсуждали их потенциальные последствия в анализе затрат и выгод в прошлом месяце.) На самом деле именно Ку изначально распространял слух, хотя и с включением классического предупреждающего слова «может».

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Мой последний опрос предполагает, что кнопка регулировки громкости и кнопка питания двух новых моделей iPhone высокого класса iPhone 15/2H23 могут иметь твердотельную конструкцию кнопки (аналогичную дизайну кнопки «Домой» iPhone 7/8/SE2 и 3) для замены физической кнопки. конструктор / машинист. — 郭明錤 (Минг-Чи Куо) (минчикуо) 28 октября 2022 г.

Другими словами, кнопки на самом деле не нажимаются, а вместо этого используют тактильный механизм, имитирующий ощущение щелчка в ответ на давление и контакт с кожей. Этот подход оказывается трудным для реализации.

Apple сделала нечто подобное еще в 2016 году, когда выпустила iPhone 7 с жесткой кнопкой «Домой». Идея заключалась в том, что отказ от движущихся частей уменьшил вероятность механических проблем: в предыдущих версиях кнопка «Домой» была одной из наиболее подверженных поломкам частей iPhone. Но новый дизайн тоже не всем понравился; В то время мы называли его «странным» и «странным», а его неспособность работать в неемкостных перчатках была проблемой iPhone SE.

Вдобавок ко всему, использование плоской конструкции кнопки питания, в частности, немного сложнее, чем кнопки «Домой». Такие конструкции нуждаются в прочности. Например, если вы выключите один из недавних MacBook от Apple, попытка надавить на твердотельный трекпад будет похожа на нажатие на плоскую, невосприимчивую алюминиевую пластину. Тем не менее, кнопка питания, очевидно, должна выполнять свою работу, когда iPhone заблокирован.

Неясно, было ли это «нерешенной технической проблемой» или слухи были пущены; Циник мог бы заметить, что очень удобно, что Куо может дважды попасть в заголовки, сначала пуская слух, а затем уничтожая его. Но Куо в целом хорошо информирован, и, как он отмечает в посте на Medium, у Apple еще есть время передумать.

iPhone 15 Pro в настоящее время находится в EVT [Engineering Validation Test] стадии разработки, пишет он, «поэтому еще есть время, чтобы скорректировать дизайн».

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