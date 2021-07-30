Технический превью Halo Infinite: «Сейчас все идет медленно»

Обновление (29.07.21 – 18:27 по тихоокеанскому времени) – Джаррард подтвердил, что технический предварительный просмотр Halo Infinite «сейчас медленно развертывается».

«Что ж, я могу подтвердить, что предварительная техническая версия #HaloInfinite сейчас медленно развертывается», – написал Гаррард. Твиттер. «Сообщения путевых точек потребуют времени, и сайт определенно подвергнется критике. Дизайн доступен в Xbox Insider Hub (консоль) и Steam (ПК) для приглашенных подписчиков Halo Insider».

Джаррард также отмечает, что игроки, у которых возникают проблемы с установкой из Xbox Insider Hub, говорят «Требуется обновление» и им говорят, что «Нет доступных обновлений», просто попробуйте перезапустить панель Insider или перезапустить «жесткую» консоль и повторите попытку.

Он также говорит, что игроки должны ожидать ошибки выделенного сервера в первых нескольких играх, просто продолжайте, и «он должен отсортировать себя!»

Обновление (29.07.21 – 15:49 по тихоокеанскому стандартному времени) – Джаррард сказал Твиттер Что команда «продолжает повторно развертывать полный глобальный сервер в рамках этого исправления, что займет некоторое время. Как только мы подключим USWest к сети, мы сможем начать начальное тестирование там параллельно. Команда работает без перерыва, поскольку Как можно быстрее. PT стремится к вечеру и к «вечеру». Пока фанаты с нетерпением ждут первого превью Halo Infinite Tech, 343 Industries просит терпения и готовится к тому, чтобы фанаты наконец-то сыграли долгожданную следующую игру. во франшизе Halo.

Оригинальная история следует.

Halo Infinite Tech Preview должна начаться сегодня, 29 июля, и продлится до выходных, но 343 не назвала точное время начала. Об этом позаботился менеджер сообщества Hello Брайан Гаррард Твиттер Чтобы поделиться обновленной информацией о статусе Tech Preview, заявив, что это «технический тест в масштабе, отличном от всего, что мы делали до сих пор».

«Поскольку все мы все более взволнованы и нетерпеливы, просто дружеский PSA – это техническое испытание такого масштаба, как все, что мы делали до сих пор, – сказал Гаррард. «Производственный процесс. Не запуск игры. Дела идут, но предстоит пройти еще много шагов».

Гаррард также предупредил, что нагрузка Halo Waypoint также растет в геометрической прогрессии, и что, хотя команда смогла провести дополнительные развертывания, «вероятно, будет неровно, когда все будут критиковать сайт за свои сообщения, пожалуйста, не теряйте нас».

Он также хочет установить ожидания для тех, кто ожидает входа, отмечая, что это технический предварительный просмотр, а не официальный запуск, а это означает, что будут «препятствия», на которых они смогут собрать как можно больше людей.

В письме к международному сообществу Halo Град также говорит, что время тестирования рассчитано на Тихоокеанский регион команды, где базируется команда, и является «реальностью нашего бизнеса, а это абсолютно не игра».

343 Industries прошла почти шестилетний путь к созданию лучшей игры Halo Infinite, и всем важно помнить, что «люди невероятно много работают, придумывают новые проблемы и преодолевают их, а также продвигаются через процесс. . Именно поэтому мы убегаем. Спасибо, спасибо за вашу поддержку и понимание! »

Хотя у сегодняшнего запуска все еще нет времени начала, остальные выходные имеют установленный график, исключая любые другие неудачи. Полное расписание выглядит следующим образом;

Четверг, 29 июля: Технический предварительный просмотр в прямом эфире! Безумие, спартанцы.

Пятница, 30 июля, время игры по расписанию: с 12 до 14 по тихоокеанскому времени, с 19 до 21 по тихоокеанскому времени.

Суббота, 31 июля. Время проведения игр: с 12:00 до 14:00 по тихоокеанскому времени, с 19:00 до 21:00 по тихоокеанскому времени.

Воскресенье, 1 августа. Время проведения игр: с 12 до 14 по тихоокеанскому времени, с 19 до 21 по тихоокеанскому времени.

Понедельник, 2 августа: предварительный просмотр закрывается в 10:00 по тихоокеанскому времени.

Несмотря на то, что по мере приближения к дате выхода Halo Infinite Holiday 2021, будет больше технических превью, эта конкретная демонстрация даст поклонникам возможность взглянуть на Убийцу ботов, Социальную арену, упражнения с оружием, боевой пропуск, пользовательский интерфейс меню и многое другое.

Если вы хотите присоединиться к будущим экспедициям Halo Infinite, обязательно зарегистрируйтесь в программе Halo Insider, которая даст вам шанс быть выбранным для будущего путешествия.

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Адам Панкхерст – обозреватель новостей IGN. Вы можете следить за ним в Твиттере Встраивать твит и дальше Twitch.