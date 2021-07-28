Технический предварительный просмотр многопользовательской игры Halo Infinite начинается в четверг

До экзамена осталось всего 1 день. бесконечная аурасами по себе мультиплеер, 343 Industries опубликовано в Twitter. С 29 июля по 1 августа у группы избранных игроков будет возможность вступить в бой на поле боя. Студия раскроет более подробную информацию и покажет несколько превью через нее. Twitch И YouTube Каналы в этот четверг.

Это техническое превью, похоже, не связано с каким-либо настоящим PvP, а вместо этого будет сосредоточено на играх Arena, где четыре человека-игрока против четырех роботов с искусственным интеллектом в классическом игровом режиме Slayer. Игроки также смогут протестировать три арены, некоторые тренировки с оружием в академии, которые служат в качестве индивидуальных учебных пособий по оружию, и выполнить разнообразное меню. 343 обещает сохранить интересность, если предварительный просмотр пройдет успешно, и обновит шоу, добавив «больше вызовов и разнообразия» в ходе предварительного просмотра. В будущих превью будут представлены более традиционные режимы PVP и любимые фанатами Big Team Battle.

Этот технический предварительный просмотр многопользовательской игры предназначен специально для Halo Insiders, так называются 343 игрока, которые создают учетную запись на своем веб-сайте и подписываются на определенные медиа-кампании. Игроки, которые хотят играть в этом превью (и любых будущих превью), должны зарегистрироваться, чтобы стать участником программы Halo Insider и подписаться на рассылку писем – студия предоставила полный список инструкций в Блог прошлой недели. Обратите внимание, что регистрация Halo Insider не гарантирует ни одного места в этом или следующем превью.

в бесконечная аура Команда также опубликовала некоторую информацию по теме технического превью на этих выходных. Во-первых, он отказался от знакомого языка предварительного просмотра для инсайдеров, то есть это технический предварительный просмотр, предназначенный для тестирования и, возможно, взлома игры. После этого студия перечислила несколько областей, в которых она ищет отзывы через опросы игроков, обсуждения на форумах Halo Waypoint и в социальных сетях.

Для этого предварительного просмотра команда ищет информацию игрока о картах и ​​режимах, учебных упражнениях с оружием, меню, боевом пропуске, пользовательском интерфейсе и основном игровом процессе. Некоторые из этих категорий довольно обширны, но вы впервые играете большой группой. бесконечная аура в преддверии его запуска в конце этого года, так что у меня пока нет 343 конкретных точек страданий сообщества, на которые можно было бы обратить внимание. В этом письме студия указала, что не сможет изменить все, что захотят игроки, до даты выпуска игры, которая остается неизвестной, и что некоторые изменения должны быть внесены в план действий после запуска игры.

бесконечная аура Он будет играть на ПК с Windows, Xbox One и Xbox Series X. На этих праздниках.