Технологический институт Вирджинии получил грант в размере 1 миллиона долларов на изучение 3D-печати в космосе; более . . .

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Tech получает грант на 3D-печать в космосе

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) выделила до 1 миллиона долларов в течение следующих трех лет на исследования в Технологическом институте Вирджинии. Департамент материаловедения и инженерии Изучить 3D-печать в космосе.

Проект возглавит доцент Ханг Ю, который с этого года получит финансирование через престижную организацию DARPA. Программа награждения молодых преподавателей. Награда включает 500 000 долларов на два года, начиная с этой осени. Если все критерии соблюдены, проект может претендовать на третий год и еще 500 000 долларов.

DARPA было создано в 1950-х годах президентом Дуайтом Д. Эйзенхауэром после того, как российский запуск спутника вызвал опасения, что Соединенные Штаты могут отстать в области национальной обороны и безопасности. Агентство сыграло важную роль в разработке технологий, изменяющих общество, таких как Интернет, технология невидимости, GPS, беспилотники и мРНК-вакцины.

«Они делают упор на проекты с высокой прибылью и высоким риском», — сказал Юй. «И они хотят, чтобы все было сделано быстро».

Лаборатория Ю сосредоточена на процессе производства металла, называемом аддитивным осаждением шума трения (AFSD), который в последнее время вызвал большой интерес со стороны аэрокосмической и оборонной отраслей. Процесс низкотемпературной 3D-печати позволяет собирать компоненты из металлов, таких как высокопрочный алюминий и титан, без их плавления. Создавая слои материалов, AFSD может изготавливать компоненты различных размеров и форм, которые обладают большей прочностью и меньшим количеством дефектов, чем компоненты, напечатанные с использованием других процессов. AFSD также можно использовать для ремонта металлических компонентов.

Ю и его исследовательская группа уже работают с Министерством обороны, включая А. Командование военно-воздушных систем Проект по изучению методов использования низкотемпературной 3D-печати металлом для ремонта специализированных алюминиевых компонентов, используемых в самолетах.

Проект DARPA будет сосредоточен на автономном производстве и ремонте в экстремальных условиях, таких как космос, что ставит новые задачи перед Ю. Его команда будет работать над этим с корпоративным партнером, Корпорация МетроЛазерInc., калифорнийская компания, разрабатывающая лазерные оптические диагностические системы.

Кендалл Найт, аспирант лаборатории Ю, будет руководить междисциплинарной исследовательской группой, работающей над проектом. В состав группы входят студенты, изучающие материаловедение и электротехнику, и они будут использовать компоненты анализа данных и искусственного интеллекта.

«DARPA смотрит на это так: «Как мы можем запечатлеть металл на Луне, Марсе или глубоко в океане и быть уверенными, что он будет достаточно прочным?», — сказал Найт. «

Найт, имеющий опыт работы в области машиностроения, является частью междисциплинарной группы из трех студентов, работающих над проектом.

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Два технолога участвуют в исследовании кормления птиц

Два ученых Технологического института Вирджинии участвуют в исследованиях взаимодействия человека и дикой природы через кормление птиц.

Эшли Дайер филиал Колледж природных ресурсов и окружающей средыглавный исследователь проекта, У.Дж. Дана ХаваллиОн является помощником главного следователя. Колледж наукивозглавляя команду, получившую грант в размере 1,6 миллиона долларов от Национального научного фонда (NSF).

Дайер, доцент Департамент охраны рыб и диких животныхи Хоули, профессор Биологические наукиБизнес кормушек для птиц начался пять лет назад, когда они получили совместный грант от США. Центр глобальных изменений филиал Институт наук о жизни Фрелена и Институт общества, культуры и окружающей среды. Позже они подали заявку на получение крупнейшей и наиболее конкурентоспособной стипендии NSF, и недавно им сообщили о финансировании.

В их совместном проекте участвуют исследователи из Корнеллской лаборатории орнитологии, которые руководят Проект FeederWatch — Совместный научный проект с ноября по апрель, в рамках которого орнитологи наблюдают за птицами, которые посещают дворы, природные центры, общественные места и другие места в Северной Америке. Подсчитывая птиц в определенные дни и отправляя свои данные онлайн, представители общественности могут участвовать в научных исследованиях и развивать их. Также участвуют исследователи из Университета штата Огайо и Университета Джорджии.

Команда хочет узнать, как птицы реагируют на то, что люди делают в их дворах, как люди реагируют на то, что видят у кормушек, и как птицы влияют на самочувствие людей. Группа из более чем 10 000 человек со всей страны будет предоставлять информацию через Project FeederWatch, а грант финансирует работу по сбору, сортировке и анализу этих данных.

«С помощью этого исследования мы сможем изучить, как можно максимизировать преимущества для дикой природы и людей в динамической системе», — говорится в заявлении Дайера. «Что еще более важно, мы стремимся осветить вопросы, которые агентства по дикой природе задают о том, как бороться со вспышками болезней птиц. Если они попросят людей убрать свои кормушки для птиц, как это повлияет на популяции птиц и как это повлияет на благополучие людей, если люди больше не видят Птицы у кормушек?

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Bluefield проведет публичное рождественское музыкальное мероприятие

В субботу, 3 декабря, в 19:30 в Harman Chapel Hall в кампусе Университета Блуфилда в Университете Блуфилда пройдет традиционное рождественское музыкальное мероприятие «Рождество в Блуфилде».

Рождество в Блофельде открыто и бесплатно для публики. В нем представлены хоровые выступления, пение гимнов, инструментальные подборки, театральные постановки и чтения Библии. В постановке примут участие студенты и профессора музыкальных и театральных факультетов Бостонского университета.

После программы в Shute Hall состоится прием в Офисе Президента с горячим яблочным сидром, кофе, печеньем и другими праздничными угощениями.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Ребеккой Кейси, директором по связям с общественностью, по адресу [email protected]