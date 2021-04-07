Технология уменьшения задержки Nvidia доступна всем игрокам Overwatch с графическими процессорами их компании.

NVidia Запускает технологию с низкой задержкой, Reflex, для всех, у кого есть видеокарта Nvidia с версией для ПК. Обратите внимание и соблюдайте. Компания протестировала функцию в Заметка и контроль ‘Серверы PTR в марте, Но теперь Reflex жив и теоретически доступен для соревновательной игры. Nvidia утверждает, что Reflex сокращает время между нажатиями на спусковой крючок Обратите внимание и соблюдайте И игра показывала скриншот до 50 процентов на экране, и теперь вы можете легко это проверить.

Задержка может быть вызвана множеством причин (скорость интернета может быть важным фактором в конкурентном игровом процессе), но Reflex фокусируется на уменьшении задержки, вызванной ПК. Чем больше задержка между щелчком и взаимодействием с игрой, тем больше вероятность того, что реакция игрока уже выходит за рамки кадра. В этом случае технология Nvidia не нова, и Обратите внимание и соблюдайте Полностью можно добавить только самую последнюю киберспортивную игру. Небольшая группа из 15 игр Это пока поддерживает размышления.

Я не могу точно сказать, насколько хорошо эта функция будет работать, не пробуя ее, но если Видеодисплей Nvidia Вы не поверите, но это будет заметно только профессиональному игроку, который почувствует разницу в микросекундах в задержке. Nvidia предполагает, что в некоторых случаях эта небольшая разница может кардинально изменить результат. Согласно демонстрации Nvidia, включение Reflex может быть разницей между критическим попаданием и полностью пропущенным попаданием.

Пробег может отличаться, но если у вас есть видеокарта Nvidia – Reflex работает на более старых картах, таких как серия GTX 900 – и монитор G-Sync, вы сможете попробовать низкую задержку. Для включения Reflex требуется последняя версия драйверов Nvidia и обновленная версия любой игры, в которой вы хотите ее использовать. Обратите внимание и соблюдайтеЕсли у вас есть обновленная игра, поддерживаемая видеокарта и новый драйвер, вы можете включить Reflex в настройках видео. Компания также заключила партнерство по созданию Некоторые проекторы включают функцию Reflex Latency Analyzer..