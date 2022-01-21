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Тизер бронирования Samsung Galaxy S22 подтверждает дизайн, похожий на Note, для S22 Ultra

21 января, 2022
Artem Sokolov

в Самсунг Галакси С22 Запуск ожидается очень скоро, и в преддверии февральской распаковки Samsung запустила страницу бронирования, чтобы вы могли попросить компанию отложить новый телефон или Галактика Вкладка S8 для тебя. Однако внутри скрывается огромный секрет.

Страница бронирования, которую вы можете показать здесь, включает тизер-видео для новых смартфонов, и в мгновение ока, и вы его пропустите, вы можете увидеть затененный контур Galaxy S22. Не пытайтесь смотреть его видео, мы разместили его в виде изображения в верхней части этой страницы.

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