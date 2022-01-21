Тизер бронирования Samsung Galaxy S22 подтверждает дизайн, похожий на Note, для S22 Ultra

в Самсунг Галакси С22 Запуск ожидается очень скоро, и в преддверии февральской распаковки Samsung запустила страницу бронирования, чтобы вы могли попросить компанию отложить новый телефон или Галактика Вкладка S8 для тебя. Однако внутри скрывается огромный секрет.

Страница бронирования, которую вы можете показать здесь, включает тизер-видео для новых смартфонов, и в мгновение ока, и вы его пропустите, вы можете увидеть затененный контур Galaxy S22. Не пытайтесь смотреть его видео, мы разместили его в виде изображения в верхней части этой страницы.

Как видите, два представленных телефона выглядят немного по-разному: левый изогнут, а правый имеет более угловатый и профессиональный дизайн.

Стандарт и Ультра

Мы думаем, что левый телефон — это Galaxy S22, а правый — S22 Ultra. Зачем? Потому что они точно соответствуют некоторым Слитое изображение, которое мы видели с телефона.

Глядя на правый телефон, кажется, что отраженный свет показывает экран, который резко изгибается по краям в стиле водопада. Хуавей Мате 40 Про или Оппо Найти X2 Pro.

Таким образом, похоже, что Galaxy S22 Ultra будет иметь более тонкий дизайн с более острыми углами и более крутым изогнутым экраном. Если бы эти предыдущие предложения были правдой, что теперь почти наверняка, это могло бы звучать как файл Galaxy Note 20 Ультра.

Это согласуется с тем фактом, что большинство инсайдеров теперь считают, что Samsung Galaxy S22 Ultra будет поставляться с S Pen, а также со слотом для его размещения внутри корпуса, как показано на рендерах выше.

Теперь наша главная оговорка с этой новостью заключается не в том, что телефон будет выглядеть по-другому, поскольку связь между просочившимися изображениями и силуэтом Samsung надежна, но он вообще не будет называться Galaxy S22 Ultra.

Думал, какие-то ранние утечки Он будет называться Galaxy S22 Note., сколько потребуется Примечание 21Его место в качестве специализированного стилуса Samsung для бизнеса, и он по-прежнему остается верным.

Мы ожидаем запуска Samsung Galaxy S22 в ближайшие несколько недель, поэтому очень скоро узнаем настоящее имя телефона. Следите за новостями на этом фронте.