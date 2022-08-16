Тизер «Пиппы»: фильм Ишаана Хаттера об индо-пакистанской войне 1971 года, названный в честь российского плавающего танка

Тизер фильма для актеров Ишана Кхаттера и будущего Мрунала Тхакура Пиппы был выпущен по случаю 75-летия Независимости. Ишан выглядит суровым с юмором, когда он играет капитана (впоследствии бригадного генерала) Палрама Сингха Мехту, который участвовал в индо-пакистанской войне 1971 года.

Ишан отправился в Instagram, где поделился своим юмором и написал: «PIPPA в кинотеатрах 2 декабря 2022 года. В связи с важным событием празднования 75-летия независимости нашей страны — взгляд на фильм, который мы все вместе вложили в наши сердца, в мужество и душа Название фильма указывает «Пиппа» на российский плавающий танк ПТ-76, использовавшийся на войне.

Пусть ты всегда благословляешь нашу землю, людей и культуру. Для меня большая честь представлять мужество и отвагу наших сил обороны. Приходит больше».

Спродюсированный RSVP и Roy Kapur Films, фильм Пиппы теперь выходит в кинотеатры 2 декабря 2022 года — за неделю до того, как о нем было объявлено ранее.

Смотрите анекдот здесь:

«Пиппа» — адаптация романа бригадного генерала Балрама Сингха Мехты «Пылающие Чаффи». Первый в истории танковый фильм режиссера Раджи Кришны Менона рассказывает об индо-пакистанской войне 1971 года, которая привела к освобождению и рождению Бангладеш.

Эшан будет показан в роли молодого бригадного генерала, сыгравшего жизненно важную роль в боевых действиях на Восточном фронте в составе 45-й кавалерийской танковой эскадрильи.

Раджа Кришна Менон говорит: «В этот 75-й день независимости мы очень рады поделиться со всеми вами тизером «PIPPA». Это небольшой взгляд на фильм, над которым мы работали и который мы тщательно курировали».

Продюсер Ронни Скрувала говорит: «Создание PIPPA в 1971 году на фоне одной из крупнейших миграций беженцев в современной истории, которая затем привела к освобождению и формированию нации, — это история, которую нужно рассказать, и нам не терпится ее раскрыть. масштаб этого эпического фильма для зрителей всего мира 2 декабря 2022 года».

Освободительную войну Бангладеш часто называют единственной «справедливой войной» в истории, потому что она велась за спасение жизней и освобождение нации. Для нас большая честь представить публике эту вдохновляющую историю рождения Бангладеш через удивительное путешествие индийской семьи на передовой», — добавил продюсер Сиддхарт Рой Капур.