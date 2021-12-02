Тимур Бекмамбетов объединяется с военнопленным! Для новых фильмов ужасов Стэна Ли — крайний срок

Кроме: хотел Режиссер Тимур Бекмамбетов и его сопродюсер Базелевы создают новую кинематографическую вселенную, основанную на неосвоенных фильмах ужасов Стэна Ли.

Базелевы будут сотрудничать с ZQ Entertainment, продюсерской компанией доктора CAA и продюсера Ара Кешишяна, в пила А также карнавал убийци оба показывают более темную сторону мира Ли. Пленник Стэн Ли! Entertainment, компания, основанная инженером комиксов, соучредителем которого он был после Marvel, будет выступать в качестве EP в проектах.

AP



пила Он следует за 12-летним Алексом Коффином, который читает мистический комикс и погружается в ужасающий мир комедии: преследуемый привидениями центр содержания под стражей для несовершеннолетних, захваченный демоническими силами во главе с Саубонс, смертоносной сущностью, которая охотится на обеспокоенных заключенных. Алекс сошел с ума? Или этот кошмарный мир — его новая реальность? Если он хочет сбежать, Алекс должен найти способ победить Sawbones, но вскоре он понимает, что Sawbones является хранителем его тьмы и воплощением всех его страхов.

карнавал убийцДействие фильма разворачивается среди пыльных бурь, охвативших американские Великие равнины в 1930-х годах. В центре его внимания находится молодая девушка с экстрасенсорными способностями, которая чувствует, что странствующий карнавал, в котором она и ее мать укрылись, является эпицентром неминуемого вторжения инопланетян.

Сценаристы «Нового кинематографического мира ужасов» Стэна Ли — Кевин Колш, Деннис Видмайер и Мэтт Гринберг. Кёльш и Видмайер, два режиссера, написавшие новую адаптацию романа Стивена Кинга. Кладбище животныхНапишу карнавал убийц, В то время как Кладбище животныхСоавтор сценария Гринберг напишет пила. Кёльш и Видмайер ранее были сорежиссерами и соавторами фильма ужасов. звездные глазаПомимо нескольких серий третьего сезона MTV Крик. Авторские права на написание функций Гринберга включают: 1408 В ролях Сэмюэл Л. Джексон, Джон Кьюсак, Джейсон Блум граммыА также Хэллоуин H20, А также эра огня В главных ролях Кристиан Бэйл, Мэттью МакКонахи и Джерард Батлер.

Майд Нассиф также продюсируют Bazelevs и партнеры ZQ Entertainment Кечичиан, Питер Йикл и Мартин Дж. Бараб. Чаз Рейни будет производить постановку вместе с военнопленным! развлечение.

Бекмамбетов поставил и написал графический роман «Марк Миллар». хотел В главных ролях Анджелина Джоли, Джеймс МакЭвой и Морган Фриман собрали более 341 миллиона долларов и дважды были номинированы на премию Оскар. для него Ночной сторож Сборник русских фильмов ужасов составил 100 миллионов долларов.

«Нет другого вдохновителя, который создал бы более успешное развлечение, чем Стэн Ли. Я рад показать темную сторону его творческого гения и воображения», — сказал Бекмамбетов Deadline.

«Некоторые фанаты могут этого не знать, но Стэн Ли написал много серий комиксов ужасов в 1940-х и 1950-х годах, прежде чем комиксы стали большими супергероями в 1960-х», — Джилл Чэмпион, POW! Сказал руководитель индустрии развлечений. «Стэн любил возвращаться к этому жанру несколько лет назад, когда писал эти истории, и мы рады воплотить их в жизнь с таким дальновидным режиссером, как Тимур Бекмамбетов. Мы думаем, что фанаты будут удивлены, узнав более темную сторону Стэна Ли». никогда раньше не видел! «

Бекмамбетова представляет WME. Видмайер и Колш представлены Адамом Голдвормом из Aperture Entertainment и WME. Гринберг представлен Верв и Шелли Браунинг.