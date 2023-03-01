Тинубу избран президентом Нигерии после спорных выборов

Спорные выборы вызывают опасения насилия

Тинубу унаследует ряд проблем

Независимая национальная избирательная комиссия отклонила просьбы об отмене выборов

Технические сбои повлияли на голосование во многих местах

АБУДЖА (Рейтер) — Кандидат от правящей партии Нигерии Бола Тинубу был объявлен президентом самой густонаселенной страны Африки рано утром в среду после выборов в выходные, в которых участвовали основные оппозиционные партии.

Тинубу, бывший губернатор штата Лагос, возглавит страну, борющуюся с исламистскими повстанцами на северо-востоке, вооруженными нападениями, убийствами и похищениями людей, конфликтами между пастухами и фермерами, нехваткой денег, топлива и энергии и коррупцией со стороны противников. Он говорит, что партии Бухари не удалось его уничтожить, несмотря на обещания сделать это.

Независимая национальная избирательная комиссия (INEC) заявила, что Тинубу получил 8,79 миллиона голосов, опередив главного соперника оппозиции Атику Абубакара, который получил 6,98 миллиона голосов. Питер Опи, аутсайдер, популярный среди молодых избирателей, получил 6,1 миллиона голосов.

Нигерийское избирательное законодательство предусматривает, что кандидат может победить, набрав больше голосов, чем его соперники, при условии, что он получит 25% голосов как минимум в двух третях из 36 штатов и в федеральной столице Абудже, что и сделал Тинубу.

Оппозиционные партии отвергли результаты как результат неправильного процесса, который столкнулся с многочисленными техническими трудностями из-за внедрения новой технологии Национальной избирательной комиссией, и во вторник призвали ее председателя Махмуда Якубу уйти в отставку.

Тинубу попросил избирателей избрать его за его послужной список за два срока его пребывания на посту губернатора штата Лагос на рубеже веков, когда он снизил уровень насильственных преступлений, улучшил городские пробки и убрал мусор.

Тем не менее, 70-летний мужчина временами казался уязвимым на публике, произнося свои речи, отвечая на вопросы клише и пропуская несколько предвыборных мероприятий, что заставляло некоторых сомневаться в его эффективности.

Кампания Оби привлекла молодых, более образованных городских избирателей, сытых по горло коррумпированной политикой прошлого, двумя партиями, которые он представлял после окончания военного правления в 1999 году, и пожилыми людьми, которые, как правило, доминировали над ними.

Оппозиция запуталась

Оппозиционная Народно-демократическая партия, Лейбористская партия и небольшая партия отвергли результаты.

«Результаты, объявленные Национальным рейтинговым центром, были сильно сфальсифицированы и сфальсифицированы и не отражают желаний нигерийцев, высказанных на выборах», — говорится в совместном заявлении.

Независимая национальная избирательная комиссия отвергла это обвинение.

«Существуют определенные процедуры, которым должны следовать затронутые партии или кандидаты, если они не удовлетворены результатами выборов», — говорится в заявлении.

Выборы также были омрачены насилием в некоторых местах, хотя и не на уровне предыдущих выборов.

INEC пообещал загрузить результаты каждого избирательного участка на свой веб-сайт, но большинство участков не смогли сделать это сразу, и тысячи результатов еще предстоит загрузить.

Это означало, что результаты должны были быть объединены вручную в районах и центрах подсчета голосов местных органов власти, как и в предыдущих опросах, которые миссии по наблюдению также подвергли критике из-за плохого планирования.

Дополнительные отчеты Хамзы Ибрагима в Кано и Феликса Онуа и Камилла Эбоха в Абудже. Анамере Игбоэротеонву в Онитше и Макдональд Дзирутве и Джеймс Оутвей в Лагосе; Сценарий: Тим Кокс, монтаж: Эмилия Ситхоул Матарес, Дипа Бэббингтон и Джерри Дойл.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.