Я не знаю, что с ними случилось, и боюсь спросить. Но много лет назад, во время войны в Афганистане, речь идет о 1980-х годах, группа красноармейцев совершила немыслимое и подлое, некоторые перешли на сторону врага-Моджахеды— ополчиться против своих бывших товарищей. Пятеро из них позже будут контрабандой переправлены в Канаду через Пакистан. Я подумал, что получится хорошая книга, и познакомился с ними. Книги так и не было, но странно, как работает разум.

Примерно в это же время мы с женой приобрели яйцерезку — маленькое устройство с короткими проводами, которое мгновенно измельчало сваренные вкрутую яйца. Разрезание яиц и очистка этого приспособления, а также остатки после этого всегда заставляли меня думать о том, что один из этих парней сказал мне. Как его обезумевший красноармейский командир взвода брал пленных, связывал их и клал через дорогу. Затем он приказал пехотным машинам, называемым БМП-танками, проехать по ним и разорвать их тела на куски. Этот солдат видел все своими глазами. Позже ему велят убрать беспорядок и при этом вытереть бак от кусочков человеческой плоти. Почему-то мне всегда вспоминалась его история с яйцерезкой.

Это было ужасно, но все, что мне рассказывали о Красной Армии и о том, как она работала в Афганистане, было ужасно. Теперь, когда я смотрю ночные сводки новостей о том, как Красная Армия действует на Украине последние восемь месяцев, у меня складывается отчетливое впечатление, что мало что изменилось.

Солдат, прошедший подготовку в качестве снайпера, был призван в Красную Армию в возрасте 19 лет и сказал, что будет сражаться с американскими и китайскими наемниками, когда прибудет в Афганистан, что звучит как сегодняшние красноармейцы, которые приезжают в Украину в поисках нацистов. . В тот же день, когда он вышел из дома, он увидел, как гроб выгружают из грузовика на улице. Тело 21-летнего соседа возвращалось домой после несчастного случая на тренировке в Восточной Германии. Не на войне. Упражняться. Очевидно, что эти вещи являются общими.

Каково было быть бойцом Красной Армии во время той войны? Основываясь на моих обширных интервью с этой группой — все молодые и дружелюбные — она не сильно отличается от сегодняшней.

На этой фотографии из архива, сделанной 2 апреля 1989 года, афганский партизан стоит на вершине одного из захваченных советских военных танков недалеко от Джелалабада, Афганистан. Джо Галл, AP Photo.

Снайпер прослужил без отпуска менее двух лет; Офицеры и КГБ следят за всем, чтобы люди держали носы чистыми. Он сказал, что в расстрельные отряды Красной Армии могут быть завербованы не бастующие. После обучения им было приказано атаковать афганские деревни и убивать вражеских боевиков, женщин, детей, стариков, собак, кошек, коз и овец. Однажды он рассказал мне, сколько людей он убил за свою работу в Афганистане.

Это не красивое число.

Все они говорили о дискриминации приезжих и о жестокой борьбе между этническими группами. Они рассказали мне, что химические вещества, такие как трихотеценовые микотоксины, смертоносные соединения, вырабатываемые плесенью, использовались в Афганистане еще в 1980 году. Советский Союз всегда отрицал это. Такие агенты могут вызывать волдыри, рвоту, диарею и, в конечном итоге, смерть. Они также утверждали, что алкоголизм был широко распространен среди военных, независимо от героина и опиума, из-за интенсивного употребления каннабиса и гашиша. Помните, это Афганистан, где опийный мак рос как сорняк.

Солдаты болели гепатитом, брюшным тифом, холерой и малярией, но, несмотря на все это, им приходилось писать домой «веселые» письма, прекрасно зная, что их исходящая почта проверяется. Некоторые пытались покончить жизнь самоубийством.

Один из них был водителем и механиком, которому время от времени приходилось искать мины. Опасная работа конечно. Потом был специалист по сносу. В конечном итоге пятеро были ввезены контрабандой в Канаду. Была проведена пресс-конференция, и история стала вирусной, как мы сейчас говорим. Их развлекали в Палате общин в Оттаве, и вскоре двое из них отправились в Вашингтон, чтобы выступить перед комиссией и рассказать о своем опыте в Афганистане.

В молодости он хотел стать летчиком-снайпером. Этого не произошло. Афганистан, его жизнь и жизнь его товарищей были отодвинуты на второй план, когда их призвали в Красную Армию. Последнее, что я слышал, что у него была собственная семья, и он жил в пригороде. Я просматриваю записи, которые у меня есть, и читаю его комментарии.

«Мне здесь нравится. Это замечательная страна, но нужно много работать.

С другой стороны, о жизни в Канаде тоже говорят Без трудаЮ. Что касается возвращения в Россию, то об этом не может быть и речи.

«Вернуться и увидеть матерей всех моих друзей, погибших в Афганистане? Я не хочу идти.

Один из них был ранен в Бостоне, а двое других женились и развелись. Тем не менее, это было много лет назад, и я не знаю, что произошло потом. Но война в Украине продолжается, и мир затаил дыхание.

Я знаю некоторых русских и русскоязычных по работе, все они профессиональные люди. Бухгалтер среди них рассказал мне, как там преподавали Вторую мировую войну без какой-либо ссылки на Нормандию, день «Д» или западных союзников. Все началось в 1941 году, когда нацистская Германия вторглась в Россию, и мы все можем благодарить Красную Армию и только Красную Армию за поражение Гитлера. Я также разговаривал с адвокатом вскоре после того, как Россия вторглась в Украину.

«Это было бы похоже на бомбардировку Вашингтоном Торонто», — сказал адвокат.

У меня есть друг, не русский, который наклоняется вправо. Когда мы разговаривали, он сказал, что не любит Путина, но у него есть мнение о том, что НАТО посягает на Россию. Так что со стороны Кремля существует огромная озабоченность по поводу безопасности, которую он, очевидно, понимает.

Но я не разделяю эту точку зрения. Вы можете назвать Россию или Советский Союз тем же менталитетом, который вторгся в Венгрию в 1956 году, Чехословакию в 1968 году, Украину в 2014 году, Крым и всю Украину в этом году. И это только неполный список. Почему вторжения? Это страх перед либеральной демократией, преступной организацией, маскирующейся под правительство, в стране, которая никогда ее не знала.

Да, я понимаю, что у нас есть свои проблемы. Просто прочитайте некоторые из моих Предыдущие произведения за централизованно. Но я не понимаю, как рациональный ум может защитить Путина, выступающего за наихудшую форму трайбализма.

Радикальный национализм.

В истории мы видели это раньше, и это никогда не было хорошо. Вот почему Путин — герой вчерашнего дня, и чем скорее он уйдет, тем лучше.