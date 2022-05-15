Товарное обновление — легкость зерна; «Большая семерка» продолжает оказывать давление на Россию, чтобы она противостояла пшеничной войне; Индонезия конфисковала партию растительного масла

ЭР-РИЯД: Фьючерсы на пшеницу и кукурузу на Чикагской товарной бирже упали в пятницу, на следующий день после повышения прогноза Министерства сельского хозяйства США о сокращении мировых поставок.

По словам аналитиков, трейдеры зафиксировали некоторую прибыль в преддверии выходных и на ожиданиях того, что американские фермеры увеличат посев кукурузы благодаря улучшению погоды на Среднем Западе. Министерство сельского хозяйства США планирует публиковать еженедельные отчеты о ходе посадки в понедельник.

Более активные контракты Чикагской товарной биржи на мягкую красную озимую пшеницу упали на 1-1/4 цента до 11,77-1/2 доллара за бушель после того, как ранее достигли двухмесячного пика.

Наиболее активная кукуруза на CME закрылась на 10-1/4 центов за бушель по цене 7,81-1/4 доллара за бушель, в то время как соевые бобы закрылись на 32-3/4 цента по 16,46 доллара за 2 бушеля.

По словам премьер-министра, у Египта есть стратегические запасы пшеницы на четыре месяца.

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули заявил в воскресенье на телевизионной пресс-конференции, что у Египта достаточно стратегических запасов пшеницы, чтобы покрыть свои потребности в течение четырех месяцев.

Он добавил, что Египет также имеет стратегические запасы растительных масел на шесть месяцев.

«Большая семерка» продолжает оказывать давление на Россию, чтобы она противостояла пшеничной войне

В субботу министры иностранных дел Большой семерки обязались усилить экономическую и политическую изоляцию России, продолжить поставки оружия Украине и заняться тем, что министр иностранных дел Германии назвал «пшеничной войной» Москвы.

После встречи на балтийском курорте Вайссенхаус высокопоставленные дипломаты из Великобритании, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии, США и Европейского Союза также обязались продолжать оказывать военную и оборонную помощь «столько, сколько это необходимо».

В совместном заявлении говорится, что они также рассмотрят то, что они назвали российской дезинформацией, направленной на то, чтобы возложить на Запад ответственность за проблемы с поставками продовольствия во всем мире из-за экономических санкций, наложенных на Москву, и призвали Китай не помогать Москве и не оправдывать войну с Россией.

Достаточно ли мы сделали, чтобы смягчить последствия этой войны? Это не наша война. «Это война президента России, но мы несем глобальную ответственность», — заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналлина Барбок.

Бывший президент России Дмитрий Медведев, близкий соратник Владимира Путина, отказался от встречи, особенно от настойчивости группы в признании неприкосновенности международно признанных границ Украины.

Мягко говоря: наша страна абсолютно не заинтересована в том, чтобы «Большая семерка» не признала новые границы. «Важна реальная воля людей, которые там живут», — сказал он в онлайн-посте.

Российские силы контролируют большую часть восточной Украины.

Индонезия конфисковала партию растительного масла, предназначенную для Восточного Тимора

Министерство торговли заявило, что Индонезия изъяла не менее 81 000 литров растительного масла, предназначенного для Восточного Тимора, поскольку страна Юго-Восточной Азии добивается запрета на экспорт сырого пальмового масла и его производных, включая растительное масло.

По меньшей мере восемь транспортных контейнеров с растительным маслом и другими предметами были конфискованы в порту Танджунг Перак 28 апреля в Сурабая на острове Ява после того, как судно «(власти) было обмануто, чтобы не включать растительное масло в экспортную декларацию». Об этом говорится в заявлении Министерства торговли, опубликованном поздно вечером в четверг.

Лица, признанные виновными в нарушении запрета на экспорт растительного масла, могут быть приговорены к пяти годам тюремного заключения и штрафу в размере до 341 997 долларов, заявил директор Министерства торговли Сихард Хагобан Бохан. Официальные лица не назвали ни судно, ни владельца груза.

Индонезия, крупнейший в мире производитель пальмового масла, с конца прошлого месяца приостановила экспорт сырого пальмового масла и рафинированных продуктов, чтобы контролировать рост цен на растительное масло внутри страны.

(при участии Reuters)