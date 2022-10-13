Тодд Ховард говорит, что Starfield — это не «тяжелая научная фантастика», а видеоигра.

Новое видео от Bethesda дает нам более подробную информацию о звездное полеПервая новая оригинальная франшиза студии за многие годы.

Во вторник студия запустила Новый цикл видео под названием Constellation Questions., где различные вопросы фанатов задаются геймдиректору Тодду Ховарду. Видео охватывает самые разные темы, от космических полетов до вариантов диалогов и даже тем.

Во-первых, Ховард обратился к вдохновению звездное поле. Он назвал две игры, которые оказали особое влияние: солнечная собака Для Apple 2, Atari ST, пассажирРучка и бумага RPG игра.

Это заставило поклонников задаться вопросом, звездное поле Это «жесткая» научная фантастика — то есть она больше связана с реальной наукой — или нет. Ховард сказал, что Starfield — это, по его мнению, тяжелая научная фантастика, но это значение будет варьироваться в зависимости от того, что могут подумать фанаты. Тем не менее, Ховард ясно дал понять, что это по-прежнему видеоигра о наслаждении, и поэтому команда отказалась от некоторых потенциальных разочарований, которые может принести более реалистичный научно-фантастический сеттинг. Например, у игрока изначально может закончиться топливо в космосе, и он останется на плаву. С тех пор это было удалено, и вместо этого топливо игрока и тип гравитационного привода ограничивают расстояние, которое игроки могут преодолеть за один раз. Нереально, да, но это определенно меньше расстраивает фанатов.

Затем Ховард обратился к различным особенностям игры, которые предлагают как положительный эффект, так и отрицательный компромисс. Вот несколько примеров тем, затронутых в видео:

Дом мечты — У вас есть настраиваемый дом на мирной планете, но вы должны платить 50 тысяч ипотечных кредитов каждую неделю

Экстраверт — вы используете меньше кислорода, если у вас есть партнер, но больше, если вы один.

Коллективный поселенец Freestar — Получите специальные варианты диалога и лучшие награды от определенных фракций, но более высокие награды за нарушение с другими

Поклоняйтесь герою — вам будет являться веер Рандо, который будет вас сильно раздражать, но он принесет подарки

Интроверт — больше выносливости в одиночестве, меньше в компании.

Детские вещи — Вы можете навестить своих родителей в их доме, но 10% ваших денег автоматически перейдут к ним.

Neon Street Rat — получите доступ к особым параметрам диалога и лучшим наградам на Neon. Бонусы за преступления увеличиваются с другими фракциями.

Enlightened High — вы можете получить доступ к сундуку, полному предметов в Доме Просвещенных, но потеряете доступ к другому сундуку.

Globally Raised — получите доступ к сундуку, полному предметов в Sanctum Universum, но потеряете доступ к другому сундуку.

Важно отметить, что игроки могут удалить эти черты, чтобы избавиться от их отрицательных (и положительных) эффектов, выполнив задание или действие. Игрокам, принявшим неверное решение на раннем этапе, не нужно будет перезапускать игру только для того, чтобы изменить свои черты характера.

Наконец, Ховард немного рассказал о системе диалогов. Не вдаваясь в подробности, отметим, что теперь существует система убеждения, основанная на баллах, где игроки могут тратить баллы, чтобы получить лучший результат. В этом разделе Ховард также сообщил, что в настоящее время в игре более 250 000 строк диалогов. Он соответствует 1000 планетам.

Bethesda призвала игроков задавать дополнительные вопросы с помощью хэштега #starfieldquestions в Twitter. Bethesda и Microsoft будут запущены звездное поле Эксклюзивно для ПК и Xbox в начале следующего года.