Тодд Ховард — единственный человек, «уполномоченный публично говорить о неопубликованных подробностях Starfield».

Директор по дизайну Bethesda Studios Эмиль Пальяруло заявил, что они «просто не могут» раскрыть какие-либо подробности о Starfield, подчеркнув, что президент Bethesda Тодд Ховард «уполномочен публично говорить о неопубликованной информации об игре».

В ветке Твиттера Пальяруло признал, что, хотя у фанатов «было много вопросов» и они были «унижены» интересом к горячо ожидаемой игре, ни они, ни кто-либо еще в команде не могут говорить об игре, в том числе о содержании. или производительность — Потому что они подписали соглашение о неразглашении и «не хотят, чтобы их выгнали».



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«Я знаю, что это не то, что любой фанат Starfield хочет услышать от меня, но я чувствую, что должен прояснить: никто, кроме самого Тодда Ховарда, не уполномочен публично говорить о неопубликованной информации об игре. сабреддит.

«У вас много вопросов. Я понимаю. И мой расплывчатый пост об игре не помогает. Я так унижен вашим ожиданием Starfield. Серьезно. скажите, что я просто не могу ответить на 99 процентов ваших вопросов».

(3/3) Я не могу поделиться своим мнением о содержании игры; Я не могу говорить за производительность. Я не могу обсуждать… ну, большинство вещей. Я подписал соглашение о неразглашении. Я профессионал. Я не хочу, чтобы меня уволили. 😉 Но ваша поддержка для нас — это все. Ты наполняешь мое сердце — каждый божий день. лучше. поклонники. никогда. — Эмиль Пальяроло (Дезинух) 13 июля 2023 г.

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Пальярулло добавил: «Я не могу поделиться своим мнением о содержании игры; я не могу говорить о производительности; я не могу обсуждать… ну, большинство вещей». «Я подписал соглашение о неразглашении. Я профессионал. Я не хочу, чтобы меня уволили. Но ваша поддержка — наше все. Вы наполняете мое сердце — каждый день. Лучшие. Фанаты. Когда-либо».

Microsoft ранее ожидала, что Starfield и Indiana Jones продадут 10 миллионов единиц на консолях PlayStation, прежде чем принять решение сделать каждую консоль эксклюзивной для Xbox.

В судебных документах, переданных в рамках продолжающейся саги между Федеральной торговой комиссией США и Microsoft, FTC заявила, что Microsoft ожидает 10 миллионов продаж PlayStation как Starfield, так и Indiana Jones.