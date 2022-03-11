Война между Россией и Украиной продолжала обостряться и идет уже шестнадцатый день. Многие актеры, певцы и комитеты кинофестивалей предложили свою поддержку Украине и ее народу, молясь за мир и посылая свою любовь и молитвы всем пострадавшим. Недавно Токийский международный кинофестиваль выразил «глубокую обеспокоенность» сложившейся ситуацией.

Европейская футбольная ассоциация (TIFF) выражает обеспокоенность российско-украинской войной

Токийский международный кинофестиваль в прошлом поддерживал украинских артистов и показывал множество фильмов из страны, в том числе Цветная птица, Атлантида и больше. После российского вторжения в страну комитет Токийского международного кинофестиваля желает мирного разрешения войны. согласно с разнообразныйОфициальные лица фестиваля опубликовали заявление о своей поддержке Украины. Они заявили, что хотят внести свой вклад в «глобальную дружбу и культуру» через кино. Они выразили обеспокоенность влиянием войны на жизнь людей и «богатую культуру, в том числе фильмы». Они также заявили, что «привержены поддержке» проектов и фильмов граждан Украины «независимо от государственных границ». Согласно отчету из разнообразныйВ своем заявлении комитет сказал —

«Токийский международный кинофестиваль выражает глубокую озабоченность по поводу сложившейся ситуации, когда жизнь людей и их богатая культура, в том числе фильмы, в настоящее время находятся под угрозой. Как организация, стремящаяся внести свой вклад в продвижение глобальной дружбы и культуры с помощью кино, Токийский Международный кинофестиваль считает, что трудности Те, кто пострадал от кризиса, — это наши трудности, и мы стремимся поддерживать фильмы и произведения искусства, которые они производят, независимо от национальных границ».

В преддверии Токийского международного кинофестиваля кинофестиваль в Торонто также выразил обеспокоенность пострадавшими от российско-украинской войны. Они также объявили российский бойкот солидарности с Украиной. Хотя на фестивале будут представлены независимые российские кинематографисты, они не допустят никаких проектов или выпусков, поддерживаемых российским государством. согласно с Голливудский репортерВ заявлении кинофестиваля в Торонто говорится, что они «выступают против российского вторжения в Украину» и надеются на «мир и стабильность» в пострадавшей от войны стране.

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