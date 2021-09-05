Токио готовится прощаться с «самыми важными» Паралимпийскими играми, спортивные новости

Токио готовится попрощаться с Паралимпийскими играми в воскресенье, а организаторы приветствуют Игры, которые были отложены из-за пандемии, «самым важным из когда-либо проводившихся».

В последний день соревнований было вручено 15 золотых медалей, что привело к закрытию занавеса в соревновании, в котором 86 команд получили 86 медалей, а 62 – по крайней мере одну золотую медаль.

Китай возглавил медальную таблицу с 207 медалями, в том числе 96 золотыми, за ним следуют Великобритания, США и сборная России.

Когда спортивное мероприятие подошло к концу, внимание переключилось на церемонию закрытия на Олимпийском стадионе на 68 000 мест, где игры открылись 12 днями ранее с завывающими гитарами и исполнителями, наполненными неоном.

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Всего было назначено 163 делегации – на одну меньше, чем рекорд Лондона 2012 года, – хотя не все команды планировали присутствовать лично.

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс сказал, что огромная явка в Токио свидетельствует о том, что «Паралимпийское движение сильнее, чем когда-либо».

«Я не сомневаюсь, что это была самая важная версия Паралимпийских игр из-за пандемии, потому что мы дали право голоса 1,2 миллиардам людей с ограниченными возможностями», – сказал он.

Среди спортсменов, соревнующихся в Токио, были двое из Афганистана, прибывших драматично, поскольку Игры уже прошли после эвакуации из Кабула.

Представитель Международной нефтяной федерации Крейг Спенс сказал, что официальные лица предложили тхэквондисту Закиа Ходади и бегуну Хоссейну Расули, которые соревновались в прыжках в длину, возможность нести афганский флаг на стадион.

Он подчеркнул, что это будет их решение, и ни один из них не был включен в список знаменосцев в воскресенье днем.

На церемонии открытия символически появился афганский флаг, который несет японский доброволец.

‘Серебряная пуля’

Спортивное мероприятие дня началось с раннего утреннего марафона, где швейцарец Марсель Хауге в инвалидной коляске защищал свою корону T54.

Объятие «Серебряная пуля» открыло брешь на поле и резко отразило серебряного призера Чжан Юна на последних двух километрах подъема.

«Я не знаю, как себя чувствовать. Я устал. Пусто», – сказал Хогг, выигравший шестую золотую медаль Паралимпийских игр в своей карьере за 1 час 24 минуты 2 секунды.

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В женском марафоне Т54 австралийка Мэдисон де Росарио сумела финишировать впереди великой швейцарки Мануэлы Шир, выиграв золото всего на одну секунду.

«Это были самые длинные 500 метров в моей жизни», – сказал Ди Росарио репортерам после установления паралимпийского рекорда 1: 38.11.

«Эта финишная черта не может быть достаточно быстрой».

Организаторы призвали местных жителей оставаться в помещении и смотреть события по телевизору, но владелец кондитерской Ацуши Нисимура сказал AFP в токийском районе Асакуса, что он рад, что видел это вживую.

«Мы могли бы наслаждаться Олимпийскими и Паралимпийскими играми по-разному, если бы это было не во время пандемии, но я думаю, что для нас было бы хорошо провести эти мероприятия», – сказал он.

С другой стороны, Соединенные Штаты обыграли Китай со счетом 3: 1 и выиграли золотую медаль в женском волейболе сидя, поскольку две команды встречались в финале четвертую сессию подряд.

Американцы завершили серию Китая из трех золотых медалей подряд пятью годами ранее в Рио и снова взяли верх, выйдя раньше времени на два сета.

«Эти игры были посвящены каждой мелочи, – сказала американка Кэтрин Холлоуэй.

«Мы очень волновались каждый день. У каждого из нас были нервы в каждом матче».

Соединенные Штаты также взяли золото в мужском баскетболе на колясках, победив Японию со счетом 64-60 после возвращения в четвертом квартале.

В стрельбе вероника Вадовикова из Словакии выиграла финал SH1 из 50-метровой смешанной винтовки, победив шведку Анну Норман и испанку Хуана Антонио Сааведру Ринальдо.

Бадминтон, который дебютировал на Паралимпийских играх в Токио, завершился с семью золотыми медалями, а Япония и Китай доминировали в последний день.