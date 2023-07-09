Толпа штурмует площадку Tbilisi Pride Fest, вынуждая отменить мероприятие

Сотни противников прав геев заполнили место проведения гей-фестиваля в столице Грузии, разгромили сцену, подожгли и разграбили бар.

Тбилиси, Грузия. Сотни противников прав геев в субботу заполнили место проведения гей-фестиваля в столице Грузии, разгромили сцену, подожгли и ограбили бар.

Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвилидзе сообщил, что участники Tbilisi Pride Festival благополучно эвакуированы с места происшествия. Организаторы фестиваля призвали людей не приходить в Лейк-парк, где должно было состояться мероприятие.

По оценкам грузинских СМИ, к этому месту направилось около 5000 человек. Многие из них размахивали грузинскими флагами и несли религиозные иконы.

Враждебность к сексуальным меньшинствам сильна в Грузии, где преобладают православные христиане, и некоторые прошлые ЛГБТ-мероприятия сталкивались с насильственными беспорядками.

Дарахвелидзе сказал, что полиция пыталась заблокировать протестующих, но не смогла их всех сдержать.

Но организаторы мероприятия раскритиковали полицию как неэффективную, заявив в заявлении: «Полиция не блокировала доступ к месту проведения фестиваля, чтобы предотвратить агрессивную группу. Полиция не применяла относительную силу против нападавших».