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Толпы в Берлине нарушают запрет и протестуют против ограничений коронавируса

1 августа, 2021
Toma Kulikov

Берлин (AFP) – В воскресенье сотни людей прибыли в Берлин, чтобы выразить протест против мер правительства Германии по борьбе с коронавирусом, несмотря на запрет собраний, что привело к арестам и столкновениям с полицией.

В эти выходные местные власти запретили несколько различных акций протеста, в том числе протест движения Querdenker из Штутгарта, на котором ожидается участие 22 500 человек. Но протестующие нарушили запрет и в воскресенье собрались по городу.

Управление полиции Берлина, которое задействовало более 2000 офицеров, заявило, что по мере роста толпы офицеры, стремившиеся перенаправить протестующих или разогнать более крупные группы, «подвергались преследованиям и нападениям».

«Они пытались прорвать оцепление, наложенное полицией, и оттащить наших коллег», – говорится в заявлении, добавляя, что полиция должна использовать раздражающие вещества и дубинки.

Полиция заявила, что протесты, в том числе в районе Шарлоттенбург и Тиргартенпарк в Берлине, привели к множественным арестам. Когда толпа направилась к Бранденбургским воротам, полиция через громкоговорители предупредила, что они будут использовать водометы, если протестующие не разойдутся.

В мае Германия ослабила несколько ограничений на коронавирус, позволив ресторанам и барам снова открыться. Тем не менее, многие виды деятельности, такие как еда в помещении в ресторанах или проживание в отеле, требуют доказательств того, что человек либо был полностью вакцинирован, либо выздоровел от вируса, либо может показать доказательства недавнего отрицательного теста на коронавирус.

Движение Querdenker, крупнейшее и наиболее заметное движение против изоляции в Германии, порой привлекало на свои демонстрации тысячи людей, объединяя эклектичную смесь противников вакцинации справа и слева, отрицателей коронавируса, сторонников теории заговора и правых. экстремисты.

Ранее в этом году внутренняя разведка Германии предупредила, что движение становится все более радикальным, и поставила некоторых его сторонников под наблюдение.

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Воскресная акция протеста последовала за другими демонстрациями против ограничений коронавируса по всей Европе. Тысячи людей вышли на улицы за последние три уик-энда во Франции, чтобы протестовать против санитарного разрешения на вакцину, которая понадобится людям для входа на стадионы или в рестораны, иногда вступая в столкновения с французской полицией. Еще 80 000 человек провели демонстрацию в городах по всей Италии в минувшие выходные.

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