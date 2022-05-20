только в | Prosus хочет продать российскую компанию объявлений Avito

Prosus, дочерняя компания Naspers, объявила, что ищет покупателя для своего российского бизнеса онлайн-объявлений Avito.

Avito — крупнейшая в мире компания по размещению объявлений на русском языке, насчитывающая более 90 миллионов активных объявлений.

«25 марта 2022 года мы объявили об отделении российской компании объявлений Avito от нашей группы OLX. После завершения этого операционного разделения Prosus Naspers принял решение выйти из российского бизнеса», — говорится в заявлении группы в пятницу.

«Мы начали поиск подходящего покупателя на наши акции в Авито».

Avito — одна из двух российских компаний, принадлежащих Prosus. Хотя она владеет группой популярных объявлений, ей также принадлежит 25,7% акций российской интернет-компании VK Group.

Prosus, в который входят онлайн-активы Naspers, стремился дистанцироваться от Avito после вторжения России в Украину.

В марте он объявил, что больше не имеет никакого «повседневного участия» в деятельности компании и не будет вкладывать в нее дополнительные средства. Но ранее она заявляла, что не «откажется» от своих 4000 российских сотрудников и сохранит свою долю.

Критика Украины

Эту позицию раскритиковал вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михайло Федоров, который обвинил Avito в размещении объявлений о наборе в российскую армию и в том, что пользователи могут найти для продажи украденные из Украины предметы.

В ответ Prosus заявил, что не знает о рекламе военных сайтов на Авито.

«Все списки на платформе должны соответствовать политике листинга Avito, которая включает в себя, среди прочего, отсутствие призывов к агрессии, оскорбительных выражений, продажи оружия и нелегального контента».

* Fin24 — дочерняя компания Media24, входящая в состав Naspers.