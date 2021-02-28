Том и Джерри на HBO Max: как смотреть, дата выхода, действия

Ворнер Браззерс.



Если вы, как и я, провели много лет своего становления, смотря мультфильмы о Томе и Джерри, возможно, вам будет интересно услышать, что совершенно новый фильм о Томе и Джерри теперь доступен на HBO Max.

Но это не обязательно те Том и Джерри, которых вы помните. В духе таких фильмов, как «Кто подставил кролика Роджера» и «Космический джем», этот новый фильм переносит Тома и Джерри в реальный мир.

В фильме задействованы актеры живого действия – появляются Хлоя Грейс Морец, Майкл Бена и Кен Чжон. Посмотрите трейлер ниже, чтобы увидеть …

Возможно, стоит посмотреть, тем более что фильм «бесплатный» для подписчиков HBO Max. Правильно: в духе последних релизов вроде Mulan и Чудо-женщина 1984Том и Джерри доступны с первого дня для трансляции у вас дома.

Как смотреть

Том и Джерри теперь доступны для просмотра HBO Max.

Сейчас HBO Max стоит 15 долларов в месяц. Когда в сентябре в Disney Plus появился фильм «Мулан в прямом эфире», подписчикам пришлось заплатить за Мулан дополнительно 30 долларов (до 4 декабря, когда Он стал бесплатным для всех подписчиков). Том и Джерри Не требует дополнительных комиссий. Просто установите HBO Max, как обычно, и вы сможете смотреть.

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Когда это будет доступно?

Том и Джерри вышли в прямом эфире на HBO Max в пятницу, 26 февраля. Однако учтите, что он будет доступен примерно 31 день.

Есть ли бесплатная пробная версия?

HBO Max в настоящее время не предоставляет бесплатные версии. Это прекратилось, когда пользователям было разрешено транслировать «Чудо-женщину 1984» в рамках своей службы.

Но если вы в настоящее время не являетесь участником HBO Max, вы можете подумать о подписке? мы получили Длинное объяснение услуги, Который содержит большую библиотеку фильмов и другого программного обеспечения, которое вы можете проверить, включая Lovecraft Country, Rick and Morty, фильмы Studio Ghibli и многое другое.