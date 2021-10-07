Том Круз покидает космическую гонку после поражения от русских | Голливуд

Планы Тома Круза стать первым актером, снявшим фильм в космосе, закончились во вторник после того, как российская съемочная группа объявила, что они направляются на Международную космическую станцию, чтобы начать съемки шоу под названием «Вызов».

НАСА сообщило, что космический корабль «Союз МС-19» стартовал в 4:55 утра по восточному времени 5 октября в Казахстане вместе с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым, актером Юлией Пересильд и кинопродюсером Климом Шипенко в сторону Международной космической станции.

Согласно сообщению CNN, Пересильд сказал: «Сегодня для нас все было новым, каждые 30 секунд приносили что-то совершенно новое. Почти невозможно представить, что все это сбылось. Я также чувствую, что все еще сплю». Ожидается, что команда проведет на космической станции 12 дней.

Пересильд и Шипенко должны вернуться на Землю на борту другого космического корабля «Союз» 16 октября и приземлиться в Казахстане сразу после полуночи следующего дня. В заявлении НАСА говорится, что проект представляет собой «расширение возможностей коммерческого использования космоса, включая создание фильмов».

«Вызов», который впервые будет показан на Первом российском канале, станет первым художественным фильмом, снятым в космосе. Разработка началась через несколько месяцев после того, как Том заключил сделку с НАСА и SpaceX Илона Маска на съемку космического боевика за 200 миллионов долларов, снятого Дугом Лайманом.

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Согласно сообщению космического шаттла Almanac, пребывание Тома на космической станции было запланировано на октябрь, но дата запуска еще не объявлена.

Том, который в настоящее время снимается в фильме «Миссия невыполнима 8», недавно попал в новости после сообщений о том, что он учился управлять 80-летним военным самолетом для фильма. Это будет третий фильм из серии MI режиссера Кристофера МакКарри, выход которого намечен на 27 мая 2022 года.