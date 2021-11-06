Том Хэнкс, Кэти Перри и другие знаменитости, которые задумывались о космических путешествиях

Даже шанса исследовать последний рубеж недостаточно. Том ХэнксКарманный кошелек.

В течение внешность На “Jimmy Kimmel Live!” Во вторник Хэнкс сообщил, что ему предложили присоединиться к Джефф Безос, космический полет человека Blue Origin, который взлетел с космодрома в Западном Техасе 11 октября. Уильям Шатнер Вместо этого он поехал присоединиться к поездке. Хэнкс сказал, что его решение отклонить предложение в конечном итоге было связано с финансовой логистикой поездки.

Хэнкс сказал Киммелу: «Это стоит 28 миллионов долларов или около того, я хорошо работаю, Джимми. У меня все хорошо, но я не плачу 28 (миллионов) долларов».

Хэнкс – не единственная знаменитость, которая задумывается о космических путешествиях.

Кэти Перри

В конце 2010 года принцесса поп-музыки Кэти Перри Она купила билет Virgin Galactic за 200000 долларов для тогдашнего жениха Рассела Брэнда и в конце концов купила билет для себя. Новости MTV.

Перри сказал в то время MTV News: «Я очень интересуюсь внеземными вещами. Мне очень трудно смотреть в полночное небо, и я не думаю, что наша планета одна из … она действительно очень маленькая».

«А нас с Расселом интересует все внеземное. Я имею в виду, что мы собираемся в космос».

Эштон Катчер

С купленным билетом представитель Эштон Катчер У нее были планы сесть на рейс Virgin Galactic. Но Катчер сказал Cheddar News в июле, что продал свой билет компании после разговора с женой. Мила Кунис.

«Когда я женился и у меня были дети, я в основном убеждал свою жену, что было неразумным семейным решением отправиться в космос, когда у нас есть маленькие дети», – сказал Катчер.

Кэмерон Диаз

В 2014 году звезда «Ангелов Чарли» Кэмерон Диаз Она сказала, что получит удовольствие от возможности отправиться в космос как часть прогресса человечества.

«Я бы хотел отправиться в космос – это действительно следующий рубеж», – сказал Диас. Индийский экспресс. «В какой-то момент люди должны покинуть эту планету. Мы исследователи: это то, что мы делаем».

Майкл Фассбендер

Майкл Фассбендер, который снялся с Шарлиз Терон в научно-фантастическом приключенческом фильме «Прометей», сказал, что он без колебаний улетит во Вселенную.

«Если бы у меня была возможность отправиться в космос, я бы обязательно ею воспользовался», – сказал Фассбендер. Fox News.

Шарлиз Терон

В главной роли Фассбендер “Прометей” ТеронРассказывать ежедневная почта В 2012 году она также поделилась интересом к межгалактическим путешествиям.

«Я открыта для всего этого», – сказала Терон изданию. «Я уверен, что это будет страшно, но я надеюсь увидеть, как это выглядит, поэтому я вернусь. Я ничего не пропущу здесь, потому что я пытаюсь жить настоящим».

Пэрис Хилтон

В конце 2000-х социальная и бывшая звезда реалити-шоу Пэрис Хилтон Сообщается, что он купил билет на космический полет Virgin Galactic Enterprise. Даже после покупки Хилтон сказала, что у нее есть опасения.

«Я слишком боюсь сделать это: что, если я не вернусь?» Хилтон сказал в то время, по словам Сторож. «Что если бы я вернулся на 10 000 лет назад, и все, кого я знал, были мертвы? Я бы сказал:« Отлично »». Теперь мне нужно начать все сначала. “

копье бас

Певица и бывший участник NSYNC копье бас Космические мечты были разбиты в 2002 году из-за финансирования.

Басс должен был вылететь из Казахстана в полет российского космического агентства в рамках съемок семисерийного документального фильма по телевидению. рисование. Однако, когда телепродюсеры не смогли заплатить ориентировочную цену в 20 миллионов долларов, Басса отправили упаковывать.

В разговоре с репортерами в Космическом центре имени Джонсона НАСА, где он в то время готовился к полету, Басс сказал, что даже если ничего не получится, он не сдастся.

«Я собирался поработать задницу, пытаясь пойти на другое задание».

Содействовал: Джина Рио; Робин Опсал, Des Moines Record