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художественная заправка

Легендарная гонконгская кинозвезда Тони Люн сказал, что после 40 лет работы в этом бизнесе он наслаждается более разнообразными ролями, чем когда-либо, хотя он все еще надеется получить роль серийного убийцы.

Люн, получивший награду «Азиатский фильм года» на Международном фестивале в Пусане в Южной Корее, наиболее известен своей работой с известным режиссером Вонгом Кар-Ваем.

Полдюжины его фильмов, в том числе «В настроении для любви» (2000) и «Счастливы вместе» (1997), будут показаны на фестивале, который является крупнейшим в Азии и продлится до 14 октября.

60-летний актер, дебютировавший на телевидении в 1981 году, сказал репортерам в Пусане, что ему нравятся сложные роли, которые заставляют его думать, и сказал, что у него будет больше возможностей сыграть их позже в своей карьере.

«Я думаю, что первые 20 лет были посвящены обучению, а вторые 20 лет — демонстрации того, чему вы научились», — сказал Леунг в четверг.

Он сказал: «Я нахожусь в той точке, когда мне нравится быть актером, не подвергаясь давлению. Это так весело, что теперь я могу играть более разнообразные роли, персонажей, которых я могу играть, когда становлюсь старше».

Некоторые из самых известных ролей Люна включают безжалостного китайского политика, сотрудничающего с японскими захватчиками в исторической драме Энга Ли 2007 года «Похоть, осторожность», и полицейского под прикрытием в сериале «Адские дела» Эндрю Лау и Алана Мака.

Он дебютировал в Голливуде в 2021 году, сыграв многослойного злодея в фильме о супергероях «Шан-Чи и легенда десяти колец», основанном на комиксах Marvel.

«Лично я хотел бы попробовать сыграть серийного убийцу», — сказал он, добавив, что также заинтересован в возвращении на телевидение, которое переживает своего рода золотой век благодаря притоку денег.

Директор Пусанского кинофестиваля и известный кинокритик Ху Мун Ён сказал, что Люн несравним с другими актерами своего поколения.

Среди работ Люна «много шедевров, которые надолго останутся в истории мирового кино», — сказал Хух журналистам.

Люн долгое время была популярной фигурой в Южной Корее — гонконгское кино было чрезвычайно популярно в начале 1990-х годов — и дебютировала на фестивале в Пусане в 1997 году.

Люн всегда был популярным персонажем в Южной Корее и дебютировал на фестивале в Пусане в 1997 году. Юнг Юн Джи





С тех пор Южная Корея закрепила за собой место мирового культурного центра, отчасти благодаря огромному успеху оскароносного фильма «Паразиты» и сериала Netflix «Игра кальмаров».

Леунг сказал, что фестиваль прошел долгий путь с тех пор, как он впервые посетил Пусан.

«Когда я впервые посетил фестиваль в Пусане, церемония открытия состоялась после того, как организаторы установили небольшую сцену на узкой дороге», — сказал Леунг, добавив, что во время хаоса он потерял ботинок.

«Кажется, что-то изменилось с тех пор, как вчера я увидел такое грандиозное открытие. Было здорово увидеть».

Люн сказал, что хотел бы поработать с двумя главными звездами Южной Кореи — актером «Паразитов» Сон Кан Хо и актрисой Чон До Ён.

«Я готов поехать куда угодно, включая Южную Корею, Японию и Тайвань, пока все будет так, как должно быть», — сказал он.

«Именно связи и время делают проекты всплывающими».