Топливный кризис: российские СМИ издеваются над Великобританией, сравнивают советскую Россию с мировыми новостями

Топливный кризис в Соединенном Королевстве стал хитом заголовков во всем мире. И страну троллируют, вероятно, в социальных сетях, но, безусловно, в российских СМИ. Редакторы и репортеры, иногда улыбаясь, сравнивали это с Советской Россией, где нехватка предметов первой необходимости или еды была почти нормой.

«Очереди за бензоколонками похожи на колбасу, которой не хватало в Советском Союзе», – сказал ведущий НТВ. Новый канал известен от имени Кремля и принадлежит российской газовой компании Госпром.

Репортер лондонского НТВ смеется над заголовками в газете Times о топливном кризисе.

«Бензина нет, только газеты. Говорят, что бензин закончился. На прошлой неделе они написали, что у них закончилась еда, – сказал он. – Интересно, что здесь будет дальше?»

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В среду (29 сентября) на заправках по всему Лондону снова были замечены длинные очереди. Несмотря на то, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация улучшается, давление на поставки топлива все еще сохраняется. На многих заправочных станциях закончилось топливо.

Панические покупки высохли на заправочных станциях в крупных городах Великобритании. Нефтяные компании заявляют, что водителей грузовиков не хватает, чтобы ездить с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправочные станции.

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По сообщениям СМИ, правительство имеет в резерве 150 водителей танкеров британской армии, которые могут быть остановлены в ближайшие несколько дней.

Промышленные группы заявили, что наихудший сценарий нехватки топлива был в Лондоне, на юго-востоке и в других городах Англии.

(При участии агентств)