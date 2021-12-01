Топ-10 фильмов 2021 года

В этом году мы вернулись в кинотеатры (почти через год), ездили на кинофестивали (если нам действительно повезло) и увидели впечатляющую линейку лучших киносеансов мира. Хотя они ни в коем случае не были единственными великими фильмами 2021 года, это были мои 10 самых любимых фильмов. Это живительное напоминание о том, как форма искусства может трансформировать, передавать и просвещать, особенно если смотреть в темноте и, наконец, с дивана.

Фото из IFC Films / Everett Collection.

В этом году было просмотрено много фильмов о боли и огне творения, но лишь немногие из них были сняты так тщательно и убедительно, как Миа Хансен ЛавИзящный предмет настроения. Вики КрипсВнимательный и пылкий, он играет Криса, режиссера, который борется с идеей нового фильма. Это может быть сама Хансен-Лёв, или это может быть кто-то другой из тщательно прорисованных главных героев этого безупречного режиссера.

Сколько там слоев определения? Остров Бергманн Этот вопрос фильм начинает задавать себе, когда идея Криса становится очевидной, история в рассказе. Миа Васиковска Чутко воплощая вымышленную конструкцию Криса, он странствует по тому же ветреному шведскому раю, где оказалась Крис. Остров Бергманн Меланхолический шепот, шорох с нежным юмором. На первый взгляд фильм кажется немного фантастическим. Но здесь есть скрытая глубина, журчание скрытого смысла, проникающее из каждой древней половицы. Остров Бергманн Это вызовет у вас желание что-нибудь сделать; обнять любимого человека так, как будто вы его давно не видели (а может, и не видели); И садимся в лодку, плывущую по Балтийскому морю, с записной книжкой в ​​руке.

Фото Эрика Захановича / A24 / Everett Group.

Дэвид Лоури Он режиссер, много думающий о смерти. Как, наверное, все мы. Вместо того, чтобы убежать от этих колоссальных страхов по поводу финала, Лори в своей замечательной коллекции фильмов направляется прямо к ним, создавая ужасные и устрашающие видения жизни и ее конца. С участием зеленый рыцарьЛори берет древнюю легенду о сэре Гавейне и исследует ее очевидные последствия. в качестве Дев ПательНеистовый молодой рыцарь, идущий навстречу своей потенциальной гибели, фильм Лори вызывает опьяняющую атмосферу страха и удивления.

Несмотря на его безрадостную дикую фантазию — а может быть, почему-то из-за него —зеленый рыцарь Он поддерживает постоянный гуманизм, отражая нашу хаотическую и иррациональную сущность. Мысль о смерти сбивает с толку. Его неотвратимость может сделать большинство наших смертельных страхов банальными. Но, по мнению Лори, в нашем маленьком размере есть что-то великое и благородное. Возможно, в этом есть смысл, если мы позволим себе остановиться и подвести итоги разнообразных и чудесных странностей — всей этой земной магии, — с которой мы столкнулись в наших путешествиях в надвигающееся неизведанное.