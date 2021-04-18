Топ-15 российских фильмов на Netflix

Если вам наскучили обычные американские фильмы на ОТТ, просмотр зарубежных фильмов может быть еще одним лучшим развлечением. Netflix купил немало замечательных фильмов, снятых в России, которые достоверно отражают их историю, язык и образ жизни. Если вы уже видели фильмы на английском в другом месте, это может стать отличной отправной точкой для нового разнообразия!

Вот наш список 15 лучших российских фильмов для показа на Netflix.

1. Хардкор Генри

Blacknerdproblems.com

Недавно возрожденный киборг должен спасти Генри, его жену, которая также является его создательницей, от лап психотического злодея AKAN, обладающего навыками телекинеза. Джимми борется с Генри, и он его единственная надежда пережить день. События фильма происходят за один день только в Москве, Россия.

2. Довлатов

Netflix

Фильм охватывает шесть дней жизни опытного писателя, писавшего за пределами узких взглядов и границ Советской России 1970-х годов. Сергей Довлатов боролся за сохранение и проявление своей силы вместе с поэтом Иосифом Бродским.

3. Черное море

can.newonnetflix.info

Опытный капитан подводной лодки теряет работу. Он решает собрать команду неудачников, чтобы найти затонувшее сокровище, которое, по слухам, было забыто в глубинах Черного моря. Когда жадность и безумие овладевают их путешествием, миссия направляется на юг и превращается в битву за выживание.

4. Страж

reelgood.com

Влад, сорокалетний охранник в старом приюте, который скоро снесут. Однажды ночью в клинику приехала семейная пара Вера и Стас. Услышав историю их побега от друзей и семьи, Влад вспоминает свое прошлое и то, как он ушел от него. Он решил помочь им оставаться в безопасности, и в процессе рассказал кое-что о себе и паре.

5. Рожден быть свободным

Твиттер

Этот тревожный документальный фильм проливает свет на жестокое обращение с морскими млекопитающими и отражает трудности, с которыми сталкиваются 18 белух, которые годами содержатся в неволе. Все они изначально предназначались для американских аквариумов, но не были разрешены из-за нового закона. В результате группа Belugas оказалась в небольших резервуарах в России, и, в конце концов, после шести лет содержания в неволе один кит погиб, а другие серьезно заболели.

6. Икар

Netflix

Он призван пролить свет на реальность применения допинга в легкой атлетике и факты, раскрытые российским ученым, превратившим этот фильм в геополитическую загадку. Между необъяснимой смертью и золотыми олимпийскими медалями лежит история, которая приведет к одному из самых больших скандалов в истории.

7. Без любви

ohthatfilmblog.com

Пара в России переживает ужасный и безобразный развод, полный ссор, обвинений и нервозности. У них обоих есть новые партнеры, и они не могут дождаться, чтобы расстаться, пока их 12-летний сын не исчезнет, ​​услышав один из их аргументов.

8. Русалка

Artmargins.com

Маленькая застенчивая девочка растет с уверенностью в том, что у нее есть огромная сила, чтобы осуществить ваши мечты. Но, будучи взрослым, вы должны столкнуться с реальностью, когда едете в Москву и сталкиваетесь в первую очередь с конфликтами, эмоциями и головой жизни.

9. Два дня

Flexwatch

Петр Дроздов, высокопоставленный чиновник из России, Москва, принимает призыв губернатора снести сельский музей русской литературы. Маша, молодая студентка, работающая в музее, решает оспорить это и требует его безопасности.

10. 8 первое свидание

Netflix

Безумная комическая история, где главные герои каждое утро просыпаются в одной постели, где бы они ни спали. Вскоре они понимают, что застряли во временной петле и в конце концов лучше узнают друг друга.

11. Шагал Малевич

Flexwatch

Этот фильм – ода его творчеству, воссоздающий мир народных сказок и легенд, созданный изначально Марком Шагалом. То, что появляется на экране, – это всесторонняя драматическая демонстрация творчества, фактов и преувеличений, вдохновленная его самыми смелыми мечтами и фантазиями.

12. Летный экипаж

popkult.org

Когда с вулканического острова поступает сигнал бедствия, российский авиалайнер отправляется на спасательную операцию. Это подвергает их большей опасности, чем они когда-либо думали, и оказывается битвой не только за их жизнь, но и за жизни жертв.

13. Секретное агентство по контролю магии

Netflix

Главных героев популярной детской сказки Гензель и Гретель нанимают в качестве агентов под прикрытием. Они вынуждены использовать свой ум, сообразительность, командную работу и магию, чтобы найти потерянного короля и спасти его в их последней миссии.

14. Смертельные заблуждения

IMDb

Знаменитые обманщики братья Романовы сделали свое последнее предложение, прежде чем прекратить сотрудничество. Но последовала трагедия – исчезновение одного из их помощников из бака, наполненного водой. В их сценических наушниках таинственный голос утверждает, что владеет девушкой и убьет ее, если шоу не продолжится, несмотря на то, что они возились с их оборудованием.

15. Перерыв

myanmarmoviestore.com

Группа из 3 мужчин и 2 девочек отправляется в отпуск встречать Новый год на вершину горы. Но вскоре это превращается в кошмар трагедии, когда их канатная дорога останавливается, когда они пересекают утес. Доминировали страх и отчаяние, что привело к расколу между группой.

Этот список фильмов может изменяться с добавлением и удалением из текущего каталога Netflix и включает в себя некоторые из их текущих лучших российских фильмов. Все они высоко оценены как критиками, так и публикой, и их стоит посмотреть. Итак, вперед, войдите в свою учетную запись Netflix и начните фильм, который вас интересует сегодня!