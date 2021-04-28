Торговая сделка с Brexit получила окончательное одобрение Европарламента

Это также вызвало крики предательства среди членов Демократической юнионистской партии, которая поддерживала консервативное правительство на протяжении всего периода Брексита. В среду, несмотря на вотум недоверия, лидер партии Арлин Фостер заплатила цену за эту политику, объявив о своей отставке с 28 мая.

Европейский парламент отложил голосование в знак протеста Отношения Великобритании с Северной Ирландией и протокол. Действия Великобритании стали источником юридической жалобы, поданной Европейской комиссией, исполнительным директором блока, после того, как Великобритания в одностороннем порядке продлила льготные периоды за непроведение проверок товаров, перевозимых между Северной Ирландией и остальной частью Великобритании.

Это недоверие вылилось в дебаты по поводу торговой сделки, получившей название Соглашения о торговле и сотрудничестве. Кристоф Хансен, ведущий законодатель по Brexit от Европейского Союза из Люксембурга, сказал, что голосование «за» «не следует рассматривать как пустой чек для правительства Великобритании или слепой вотум уверенности в том, что оно будет выполнять заключенные между нами соглашения в надлежащем порядке. вера, но это скорее политика ». Заблокировано с нашей точки зрения».

Г-н Хансен сказал, что соглашение «поможет нам напомнить Великобритании о подписанных ею обязательствах».

Манфред Вебер, немец, возглавляющий крупнейший партийный митинг, правоцентристскую Европейскую народную партию, Положи В Твиттере. «Мы проголосуем за Закон о временной помощи после Brexit», – написал он, имея в виду торговую сделку. «Но нас беспокоит его реализация, потому что мы не доверяем правительству Бориса Джонсона».

Также были высказаны многочисленные опасения по поводу того, что Британию неправильно используют или подрывают. Комплексные договоренности о правах на рыбную ловлю.

Дэвид Макаллистер, наполовину шотландский немецкий депутат, отклонил некоторые проблемы как новые. Но он сказал, что некоторые из них возникли в результате «того типа Brexit, который Великобритания выбрала для себя», что означает большее отличие от единого рынка Европейского союза. Он сказал, что само по себе потребует постоянного обсуждения, а также работы в областях, которые были исключены из сделки Brexit, включая финансовые услуги, внешнюю политику и политику безопасности.