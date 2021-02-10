Торговля между Великобританией и Россией растет четвертый год подряд – посол – Бизнес и экономика

Лондон, 10 февраля. Посол России в Великобритании Андрей Киллин заявил российским журналистам, что объем торговли между Россией и Великобританией растет четвертый год подряд, несмотря на сложные политические отношения между двумя странами.

«Объем наших торговых продаж растет, увеличившись еще на 15-20% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Мы достигаем устойчивого роста четвертый год подряд», – сказал российский дипломат, добавив, что товарооборот прошлого года оценивалась в 23 миллиарда долларов.

Между тем он заявил, что на правовую основу российско-британских отношений, в том числе в экономической сфере, решение королевства выйти из Евросоюза не повлияло.

И раньше казалось, что нам придется перестраивать всю правовую базу отношений, но договор [on Brexit terms] Для нас это не так важно, как для других стран. В настоящее время Великобритании необходимо наладить новые отношения с теми, с кем она ранее имела обширные экономические и торговые отношения, а именно с самим Европейским союзом и его членами, а также с США, Китаем, Турцией, Японией и другими странами. . Другая группа, «добавившая, что Россия» не входит в эту категорию ».

Наши экономические отношения с Соединенным Королевством достаточно хорошо налажены и не подпадают под правила, действующие в Европейском союзе. Возможно, можно ожидать некоторых незначительных изменений и частичного обновления правовой базы, но не на данном этапе. Это произойдет происходит, когда отношения Великобритании с ближайшими соседями устанавливаются и улаживаются “.

Соединенное Королевство покинуло Европейский Союз 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в течение которого все европейские стандарты будут применяться к Великобритании. Срок его действия истек 1 января 2021 года.