Российская Торгово-промышленная палата (ТПП) готовится провести в этом году свою грандиозную конференцию, как это предусмотрено в ее официальном уставе, чтобы подвести итоги того, что было достигнуто за последний период, а затем обсудить планы на следующие пять. Годы, а также выборы руководящих органов.

В соответствии с уставом ТПП, Палата проводит регулярные конференции каждые пять лет. Как объединение предпринимателей, оно не только объединяет их и представляет их интересы, но и предоставляет услуги, в том числе от имени государства, такие как выдача сертификатов происхождения товаров и подтверждение товаров, которые производятся на территории России. Основная задача CCI – разработать систему, максимально приближенную к предпринимателям.

«Сейчас мы представлены в более чем 330 городах и муниципалитетах России, и это возможность максимально приблизиться к компаниям. Мы продолжаем работать над этой системой и даем предпринимателям возможность получить услуги в кратчайшие сроки, и Таким образом, воспользуйтесь всеми возможностями, которые могут предоставить торгово-промышленные палаты », – заявил председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Екатерина во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Сейчас мы представлены в более чем 330 городах и муниципалитетах России, и это возможность максимально приблизиться к компаниям. Мы продолжаем работать над этой системой и даем предпринимателям возможность получить услуги в кратчайшие сроки, и Таким образом, воспользуйтесь всеми возможностями, которые могут быть предоставлены торгово-промышленными палатами.

Законодательная деятельность – очень важный второй аспект для бизнеса. По имеющимся данным, существует 22 комитета и 13 советов. Это общественные объединения, в которые входят предприниматели, администраторы и исследователи – те, кто сами работают и помогают в законотворчестве. Каждый год они помогают передавать более 100 счетов-фактур и выдают около 70 счетов-фактур. Также около 15 законопроектов внесены в Правительство и Госдуму.

Мы попытались организовать эту систематическую работу для сбора информации и запросов от предпринимателей со всей страны. Соответственно, одной из наших основных задач было вовлечение бизнесменов всей страны в эту законодательную и нормативную работу через систему палат и наши местные филиалы и офисы.

CCI сосредоточилась на развитии наших международных отношений. Он успешно учредил 76 действующих деловых советов в 76 странах. В его состав входят представители российского бизнес-сообщества и представители профильного государства. Они собирают материалы, в том числе для МПК. Они работают над конкретными проектами, которые они поддерживают, и над проблемами, возникающими в экономических отношениях с той или иной страной. Это касается таможенных правил, фитосанитарного контроля и многих других вопросов.

Наши представители работают в 41 стране, 10 из которых являются региональными офисами, которые являются частью нашей регулярной деятельности, а остальные – нашими почетными представителями, которые от нашего имени защищают интересы наших доверенных лиц в конкретной стране. Это тоже одно из основных направлений нашей работы », – сказала Екатерина.

CCI тесно сотрудничает с Международной торговой палатой, Федерацией мировых палат и Европейскими палатами. В его состав входит экспертный совет председателей стран СНГ и Евразийского союза. Он также представляет интересы России в деловых советах Шанхайской организации сотрудничества и группы БРИКС. Мы возглавили их в этом году, как и все наши подразделения. Наши коллеги сказали нам, что это удалось, но, к сожалению, нам пришлось сделать это в цифровой форме.

«Мы очень много делаем, чтобы помочь регионам привлечь инвестиции и поддержать инвестиционные проекты в регионах, в первую очередь, коммерческие проекты. Мы разделили их на несколько направлений. Прежде всего, мы организовали и провели регулярные презентации регионов в Торгово-промышленная палата. Почти половина из них участвовала. «Наши регионы участвуют в этих предложениях. Мы приглашаем все дипломатические представительства с российскими и зарубежными торговыми представительствами, учреждениями, банками и компаниями и предлагаем зону, в то время как регион предоставляет план ее Мы также отбираем инвестиционные проекты и представляем их интересующим отраслям, проводим презентации о сельскохозяйственных проектах, промышленности и т. д. Екатерина объяснила.

CCI регулярно собирает и отслеживает отзывы. Организует Business Scale – анонимный опрос предпринимателей. Он регулирует четыре этапа масштабирования бизнеса в стране и получает отзывы предпринимателей о принятых мерах. В целом, масштаб бизнеса используется как инструмент для выявления, например, позиции предпринимателей в отношении коррупции, выявления наиболее коррумпированных сфер и того, что происходит вокруг них, а также исследования потенциальных областей для инвестиций и т. Д. В каждом случае эта информация направляется губернаторам, депутатам Государственной Думы и правительству. Екатерина сообщила, что результаты передаются в профильные министерства и ведомства и в Госдуму.