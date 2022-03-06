Точка зрения: демонтаж российского вторжения в Украину

Профессор политологии Флориан Густаван объясняет, почему Россия вторглась в Украину и какова потенциальная конечная цель Путина для страны.

Бойсе, Айдахо. Российское вторжение в Украину продолжается уже больше недели.

Демонстрации поддержки украинского народа были во всем мире, в Соединенных Штатах и ​​здесь, в Айдахо. Страны пообещали военную помощь Украине и ввели санкции против России, но украинцы сражались с русскими в одиночку, и, по мнению большинства, сражались доблестно.

Страна не является членом НАТО, поэтому страны НАТО не обязаны посылать войска воевать.

Теперь каждый день мы наблюдаем картины разрушений по мере продвижения российских войск. Количество разрушений и погибших увеличивается. Сотни тысяч украинцев бежали из страны и теперь являются беженцами, в основном женщины и дети, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет приходится оставаться дома, чтобы сражаться.

Народ Польши открыл свои сердца и дома тем, кто предпринял предательский путь, пройдя несколько дней пешком, чтобы добраться до безопасного места.

Но почему все это происходит? Почему вы вторглись в Россию в первую очередь? Что такое финальная игра? Каково влияние жестких санкций на Россию и какие экономические последствия мы ощущаем здесь, в Соединенных Штатах, и во всем мире из-за конфликта?

В этом выпуске «С точки зрения зрения» профессор политологии Университета Айдахо доктор Флориан Густван делится своим опытом решения всех этих вопросов. В следующем отрывке он объясняет коренные причины российского вторжения и какова вероятная цель президента России Владимира Путина.

«Путин произносил много речей, в которых заявлял, что украинский режим в его глазах нелегитимен», — сказал Юстуан. «Он заявил, что создание украинского государства в основном просто историческое совпадение, а также отметил, что Украина и Россия в его глазах — один народ, потому что за последние несколько лет Украина медленно, но верно политически дрейфовала в сторону Запада. Он стремился к более тесным отношениям с Европейским Союзом, я стремился к более тесным отношениям с НАТО, и, с точки зрения Путина, это глубоко проблематично». READ США отзывают большинство дипломатов из Киева из-за роста напряженности

Дуг Биткэш: Так в чем здесь конечная игра? Скажем, Россия входит и берет верх. Каков план Путина относительно будущего Украины и ее правительства?

Д-р Флориан Густав: «Большинство наблюдателей ожидают, что Путин, по сути, пытается установить там российский марионеточный режим. Это означает, что нынешний президент Зеленский будет устранен, а в столице будет установлен какой-то дружественный России политический лидер. Это также означает, что такой хрупкой демократии, какой Украина была и является в течение последних восьми лет или около того, возможно, не существовало в конце войны.Возможно, Россия пытается создать более авторитарную политическую систему, чем сейчас. ».

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