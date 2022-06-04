Травма Александра Зверева вывела Рафаэля Надаля в финал Открытого чемпионата Франции.

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ПАРИЖ. Рафаэль Надаль вышел в финал 14-го Открытого чемпионата Франции в пятницу при обстоятельствах, которые не пожелали бы ни одному чемпиону, поскольку соперник Александр Зверев, занявший третье место, получил серьезную травму в конце второго сета. Надаль, который праздновал свой 36-й день рождения, бросился к другой стороне сетки, чтобы проверить 25-летнего Зверева, который взвыл от боли в тот момент, когда его правая нога соскользнула наружу под острым углом, когда он преследовал мяч по скользкой красной грязи. Базовый уровень суда.

15-тысячная толпа на стадионе «Филипп Шатрие» замолчала под истошные крики Зверева, и тренер бросился ему на помощь.

Зверев, занявший второе место на Открытом чемпионате США 2020 года, добивался своего второго выступления в финале турниров Большого шлема в карьере. Он плакал, когда ему помогали из суда и пересаживали в инвалидное кресло для медицинского освидетельствования.

Надаль забил первый гол на 98-й минуте после того, как отразил четыре сет-очка на тай-брейке 10-8. Затем он оправился от раннего дефицита во втором сете и имел смысл вынудить другого игрока плей-офф, когда нога Зверева на задней линии ужасно отклонилась.

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После паузы в несколько минут Зверев вернулся на корт на костылях. Надаль прошел мимо, когда Зверев пришел, чтобы пожать руку главному судье, и объявил о своем уходе из матча.

Два игрока обнялись. Принимая во внимание аплодисменты толпы, которая беззастенчиво поддерживала Надаля, Зверев поднимал по одному костылю, пока Надаль собирал вещи своих противников и привязывал сумку к своему стулу на поле.

Отставка Зверева подтолкнула Надаля к воскресному финалу, где он встретится с Каспером Руудом из Норвегии, занявшим восьмое место, который победил чемпиона Открытого чемпионата США 2014 года Марина Чилича из Хорватии и вышел в финал Большого шлема со счетом 3-6, 6-4, 6-4. , 6-2.

По данным Французской федерации тенниса, игра Рода Чилича была отложена на 13 минут во время третьего сета, когда французская климатическая активистка бросилась на корт и прицепилась к сетке металлической проволокой и клеем. На ней была футболка с надписью «У нас осталось 1028 дней», и в конце концов четверо охранников подобрали ее и передали полиции. READ Байден пообещал принять меры против российских кибератак

Это был второй случай за последние две недели, когда система безопасности была нарушена на культовых стадионах Открытого чемпионата Франции. После победы Надаля в третьем раунде на корте Сьюзен Ленглин на прошлой неделе к Надалю бросился говорить молодой мальчик, который потрогал его за волосы.

Нарушения — тревожный вопрос. В 1993 году дезориентированная чирлидерша выбежала на поле и ударила ножом Монику Селеш, когда она сидела на корте во время турнира в Гамбурге. Париж также примет Олимпийские игры 2024 года, якобы под усиленной охраной, а теннис будет соревноваться на Ролан Гаррос.

23-летний Радд, воспитанник теннисной академии Надаля, сделал 16 эйсов по сравнению с 10 эйсами Чилича, который является его типичным оружием. Он также совершил менее половины необязательных фолов, с 21 до 56.

Он никогда не встречался с Родом Надалем в матче Тура и говорил о привилегии и вдохновении, которые он черпал от своего кумира детства, встречаясь с ним на поле.

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«Он прекрасный пример того, как, по моему мнению, нужно вести себя на корте: никогда не сдаваться, никогда не жаловаться», — сказал Радд о Надале. «Он был моим кумиром всю мою жизнь».

Рекорд Надаля на «Ролан Гаррос», где он выиграл свой первый Открытый чемпионат Франции в возрасте 19 лет в 2005 году, улучшился до 111-3. В воскресенье на кону стоит шанс увеличить свое рекордное количество титулов Большого шлема среди мужчин до 22, а соперники Новак Джокович и Роджер Федерер имеют по 20 титулов каждый.

«Мы товарищи по команде», — сказал Надаль о Звереве во время грустной послематчевой пресс-конференции. «[To] Видя такого товарища по Туру, даже если я мечтал попасть в финал Ролан Гаррос, конечно, это не то, чего мы хотим. . . . Если вы человек, вам должно быть очень жаль парня.

Информации о состоянии Зверева не поступало.

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За этим последовала пропитанная потом искра. Через 3 часа и 13 минут первые два подхода не были бы завершены, что сделало бы процедуры семичасовыми, если бы она выполнила пять подходов.

Надаль, выигравший все 13 финалов Открытого чемпионата Франции, до которых он дошел, квалифицировался в полуфинал этого года после пяти сетовых испытаний против Феликса Оже-Альяссима в четвертом раунде и четырех сетов первой ракетки мира Джоковича. 1 и его величайшие соперники в четвертьфинале.

Сократив более восьми часов только в этих двух играх, Надаль в пятницу предстал перед судом из-за вопросов о его выносливости, а также ранее существовавших вопросов о его здоровье.

Он сломал ребро во время турнира, который проходил в марте. Он также страдает от длительного дегенеративного заболевания левой стопы, которое вызывает хроническую боль. Чтобы справиться с этим, Надаля на Ролан Гаррос в этом году сопровождает его врач, лечение которого позволило ему участвовать в соревнованиях.

В высших эшелонах тенниса скромный бросок снова в моде.

«Боль лишает вас счастья не только в теннисе, но и в жизни», — сказал Надаль после рукопожатия, которое привело к досрочному вылету с Открытого чемпионата Италии в мае.

Хотя у Надаля было преимущество 6-3 в предыдущих встречах со Зверевым, немец, рост которого 6 футов 6 футов, 5 дюймов и он на 11 лет моложе, выиграл три из своих последних четырех матчей и сделал корт более стройным и фаворитом.

Зверев сильно стартовал, сломав Надаля на старте и атаковав его ударами справа.

Влага быстро испортила обоих, а ракетка Зверева вылетела из потной руки при одном из его мощных ударов по полю.

Для Надаля влажность создала тактические проблемы. Это делало мячи тяжелее и больше, что, в свою очередь, мешало ему получить желаемое количество вращения. Без фирменного Top Spin Надаля мячи, которые он запускает, не отскакивают так высоко, что облегчает противникам ответный удар.

Таким образом, в необычной ситуации, когда Надаль был поражен превосходными ударами с земли на грунте, Надаль изменил свою тактику, отвечая множеством падающих ударов, неторопливых ударов, подачей и неожиданностью мяча, а также терпением, чтобы убедить Зверева совершать ошибки.

Толпа не скрывала своей преданности, скандируя «Рафа! Рафа! Каждый раз, когда он выигрывает очко или сталкивается с опасным моментом. На верхнюю палубу корпуса испанца был выделен небольшой духовой оркестр и барабанщик. READ Теннис: Алекс Айяла, российский партнер, выступающий на финале French Open среди юниоров

Ограничения удара справа у Зверева необратимы. В двух сетах он одержал 40 побед против 21 Надаля.

«Когда [Zverev] «Он хорошо играет в любых условиях, он отличный игрок», — сказал впоследствии Надаль. «В сложившихся обстоятельствах мне было бы намного сложнее вывести его с корта, верно?… Я не мог его вернуть. Он все время мог отбить чистый мяч, так что [I] Он был жив. В этом матче осталось много моментов».

Для Надаля важно было выдержать бурю, быть самым терпеливым и тактичным игроком. Это также помогало Звереву колебаться в ключевые моменты. Его вторая подача была шаткой, и он совершил восемь раз.

Только в первом сете тай-брейка Надаль продемонстрировал свое былое обаяние. отставая 6-2 и столкнувшись с четырьмя заданными точками, он выстрелил в пару ослепительных прохожих в мертвом раунде и вырвался далеко за пределы поля. Он сыграл вничью и, наконец, выиграл 18-минутный тай-брейк, выиграв изнурительный стартовый сет.

«Честно говоря, он начал матч с отличной игры, — сказал Надаль о Звереве. «Это было чудо, та первая группа. Но я все время боролся и пытался найти решение».

Второй сет был фестивальным перерывом, отмеченным 44 бросками, закончившимися тем, что Зверев отправил навес ударом слева.

Ни один из них не может продолжать служить или доминировать долго. В очередной раз отставая, Надаль сопротивлялся и был в одном очке от тай-брейка, когда Зверев потерял ногу, что дало Надалю очко за сет в шести матчах.

Ранее в пятницу Коко Гауфф и Джессика Пегола вышли в финал женского парного разряда в воскресенье, одержав победу со счетом 6-4, 7-6 (7-4) над американками Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд.