Трамп приказывает военную смену для стимулирования арабо-израильского сотрудничества против Ирана

Официальные лица США заявили в четверг, что президент Трамп приказал расширить главное военное командование США на Ближнем Востоке, чтобы включить в него Израиль, в последнюю минуту реорганизации оборонной архитектуры США, к которой давние произраильские группы призвали поощрять сотрудничество против Ирана.

Этот шаг означает, что Центральное командование США будет контролировать военную политику США, которая включает Израиль и арабские страны, в отход от структуры военного командования США, существовавшей на протяжении десятилетий из-за спора между Израилем и некоторыми арабскими союзниками Пентагона.

Это последняя новинка Серия действий администрации Трампа Избранный президент Джо Байден унаследует повестку дня в области национальной безопасности. Изменение было недавно сделано г-ном Трампом, но еще не объявлено. Официальный представитель Байдена отказался комментировать этот шаг.

Израиль уже давно возложил ответственность за военные действия США на свое европейское руководство. Эта договоренность позволила американским генералам на Ближнем Востоке взаимодействовать с арабскими государствами, не будучи тесно связанными с Израилем, который в то время считался противником в арабском мире.

расстояние Веревки Авраама Приведя к нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, произраильские группировки активизировали свои усилия по возложению ответственности на Центральное командование за военные операции и планируют привлечь Израиль к развитию более тесного сотрудничества между Израилем и его арабскими соседями.