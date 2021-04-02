Трамп случайно наказывает владельца итальянского ресторана | Внешняя политика США

Владелец итальянского ресторана раньше случайно включил его в санкционный список США. Дональд Трамп Он покинул пост президента и назвал прошедшие два месяца «кошмаром».

В случае ошибочной идентификации, санкции были наложены на Алессандро Паццони, владеющего рестораном и пиццерией в Вероне, северная Италия, в рамках подавления администрацией Трампа венесуэльской сырой нефти, внесенной в черный список.

Министерство финансов США также по ошибке внесло в черный список SeriGraphicLab, фирму по графическому дизайну, принадлежащую другому человеку по имени Алессандро Баццони, с Сардинии. Владелец сардинского бизнеса подтвердил, что в январе его компания подверглась ошибочным санкциям, но отказался от дальнейших комментариев, когда в пятницу с ним связалась газета The Guardian.

В 2019 году правительство Трампа ввело санкции против … ВенесуэлаГосударственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela (PDVSA) пытается добиться отставки президента Николаса Мадуро, которого США обвинили в коррупции, нарушениях прав человека и мошенническом переизбрании в 2018 году. В последний день своего пребывания в должности Трамп ввел санкции в отношении сети нефтяных компаний и связанных с ними лиц Автор PDVSA.

Баццони, владелец ресторана, обнаружил, что название его компании – AMG SAS Di Alessandro Bazzoni & C – было внесено в черный список во время посещения его банка 19 января, за день до ухода Трампа, и новый президент США Джо Байден, был приведен к присяге. в.

«Когда я услышал, что мои текущие счета заблокированы, я подумал, что это шутка, – сказал Пазони Corriere della Sera. «Это действительно тяжелые времена для нас, владельцев ресторанов, и последнее, что мне нужно было заблокировать, – это заблокировать мои счета».

Базуни сказал газете, что он сам решил проблему, «введя мои данные на цифровую платформу для правительства США». Он добавил: «Пока я был там, я смог получить визу до 2023 года».

в Обновленный список На сайте Министерства финансов США от 31 марта две итальянские компании были удалены из черного списка. Представитель министерства финансов сообщил агентству Рейтер, что департамент понял, что компании принадлежат разным лицам из компании Al-Bazouni, которая внесла их в черный список в январе.

Владелец ресторана заявил, что не получил никаких извинений. «Но это не проблема, – сказал он Corriere. – Важно то, что они удалили мое имя из этого списка». «Я благодарю новое правительство США за компетентность, с которой оно вмешалось».