Транзит российского газа через Украину остается низким — бизнес и экономика

Москва, 21 февраля. Спрос на транзит российского газа через территорию Украины остается низким, равным уровню середины января, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.

Транзит газа через Украину снизился с начала месяца, составив за выходные около 46,5 млн кубометров в сутки. Номинальные заявки (номинации) на транспортировку газа по территории Украины в понедельник составили 50,4 млн кубометров.

В результате прокачка российского газа через Украину с 1 по 20 февраля (около 1,39 млрд куб. м) примерно на 38% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, и на 37% больше, чем за первые 20 дней января 2022 года. по данным, предоставленным Газпромом и Оператором ГТС Украины.

Прямые поставки газа «Газпрома» в Германию по газопроводу «Ямал-Европа» по-прежнему приостановлены. Российская газодобывающая компания прекратила прокачку газа напрямую в Европу через «Ямал-Европу» 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заказов от европейских потребителей.

Потоки газа по Nord Stream на 6,4% ниже, чем в начале февраля, но остаются выше среднего уровня января.

Ранее «Газпром» сообщал, что его экспорт газа в страны дальнего зарубежья с начала года сократился на 35,5% (на 9,8 млрд куб. м) — до 17,9 млрд куб. Однако среднегодовой экспорт газа в феврале вырос примерно на 18% по сравнению с январем, согласно данным группы.