Economy

Транзит российского газа через Украину остается низким — бизнес и экономика

21 февраля, 2022
Marfa Fedoroa

Москва, 21 февраля. Спрос на транзит российского газа через территорию Украины остается низким, равным уровню середины января, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.

Транзит газа через Украину снизился с начала месяца, составив за выходные около 46,5 млн кубометров в сутки. Номинальные заявки (номинации) на транспортировку газа по территории Украины в понедельник составили 50,4 млн кубометров.

В результате прокачка российского газа через Украину с 1 по 20 февраля (около 1,39 млрд куб. м) примерно на 38% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, и на 37% больше, чем за первые 20 дней января 2022 года. по данным, предоставленным Газпромом и Оператором ГТС Украины.

Прямые поставки газа «Газпрома» в Германию по газопроводу «Ямал-Европа» по-прежнему приостановлены. Российская газодобывающая компания прекратила прокачку газа напрямую в Европу через «Ямал-Европу» 21 декабря 2021 года из-за отсутствия заказов от европейских потребителей.

Потоки газа по Nord Stream на 6,4% ниже, чем в начале февраля, но остаются выше среднего уровня января.

Ранее «Газпром» сообщал, что его экспорт газа в страны дальнего зарубежья с начала года сократился на 35,5% (на 9,8 млрд куб. м) — до 17,9 млрд куб. Однако среднегодовой экспорт газа в феврале вырос примерно на 18% по сравнению с январем, согласно данным группы.

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