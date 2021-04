Трансляция No More Heroes III показывает новые кадры и 3D-сет из Японии

Обновление (четверг, 8 апреля 2021 г.): Трансляция транслируется, и вы можете Посмотрите наше полностью заархивированное видео Если вам нравится, или посмотрите несколько новых игровых кадров – плюс удобное резюме в стиле Suda для начинающих персонажей Сильвии Кристель No More Heroes – через Ее видео на YouTube. Мы не можем включить сюда трейлер, потому что явный язык Он содержит его, поэтому будьте осторожны при переходе по этой ссылке. Полная трансляция включает больше игровых материалов и расширенный чат с Suda51 (конечно, все на японском).

Также в конце трейлера анонсируется новая коллекция Switch из трех игр No More Heroes, известных как Тройной ниплун (На фото выше). Информации о западной версии пока нет, но мы будем обновлять эту статью по мере того, как узнаем больше.

Оригинальный рассказ (вторник, 6 апреля 2021 г.): Один из предстоящих релизов, который может привлечь больше внимания, – это The Next Journey Into a Realm. Больше никаких героев. Да, мы говорим о введении третьей основной линии Нет больше героев III – Чемпионат Трэвиса Тачдауна.

На этот раз ему придется подняться на вершину рейтинга галактических супергероев, чтобы положить конец злому принцу FU и десяти инопланетным убийцам, стремящимся захватить планету.

Если вы хотите узнать больше о третьей крупной записи Suda51 в серии NMH, Grasshopper Manufacture и Marvelous выпустят специальный выпуск «No More Broadcasting 5.1 GHm» позже на этой неделе, 8 апреля, в 9:00 по японскому стандартному времени. Он будет транслироваться в прямом эфире YouTube И платформа социальных сетей Твиттер. Также будет оглянуться на историю серии No More Heroes.

В трансляции будет присутствовать MC Mafia Kajita с Шиширо Ботаном (из виртуальной группы Hololive на YouTube) в главной роли в качестве гостя, а также появится директор игры Гоичи “Suda51” Суда.

27 августа этого года Трэвис будет «тронут» своей последней игрой, эксклюзивной для Nintendo Switch.

Если во время трансляции No More Heroes III будет предоставлена ​​какая-либо интересная информация, мы обязательно сообщим вам об этом. В восторге от следующей главы серии NMH? Оставьте комментарий ниже.