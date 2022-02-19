Транснациональные компании в Украине готовы к конфликту, но остаются на месте.

Крупные американские и европейские компании, работающие на территории Украины, заявили в пятницу, что у них есть готовые планы на случай непредвиденных обстоятельств в случае российского вторжения, но еще не распорядились о переводе персонала.

Даже когда западные лидеры предупреждали, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину, руководители транснациональных корпораций в основном говорили, что не верят, что российские войска действительно начнут наземное вторжение. Анна Деревянко, заместитель директора Европейская бизнес ассоциация.

Деревянко, в чью ассоциацию входят Nestle, BASF, ArcelorMittal, Bayer и более 1000 европейских компаний, в которых работает более двух миллионов человек в Украине.

«Если вы спросите деловых людей, они считают, что физическое вторжение — это сценарий с низким уровнем риска», — добавила она. «Никакого чувства паники».