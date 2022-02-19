Транснациональные компании в Украине готовы к конфликту, но остаются на месте.

Крупные американские и европейские компании, работающие на территории Украины, заявили в пятницу, что у них есть готовые планы на случай непредвиденных обстоятельств в случае российского вторжения, но еще не распорядились о переводе персонала.
Даже когда западные лидеры предупреждали, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении на Украину, руководители транснациональных корпораций в основном говорили, что не верят, что российские войска действительно начнут наземное вторжение. Анна Деревянко, заместитель директора Европейская бизнес ассоциация.
Деревянко, в чью ассоциацию входят Nestle, BASF, ArcelorMittal, Bayer и более 1000 европейских компаний, в которых работает более двух миллионов человек в Украине.
«Если вы спросите деловых людей, они считают, что физическое вторжение — это сценарий с низким уровнем риска», — добавила она. «Никакого чувства паники».
С другой стороны, больше беспокоит возможность кибератак. Правительственные веб-сайты, государственные банки и части государственной инфраструктуры боролись с онлайн-вторжениями хакеров, которых украинцы считают русскими, пытающимися вывести из строя компьютеры и украсть данные. Г-жа Деревянко сообщила, что европейские и американские компании в Украине рассматривают цифровые атаки как одну из основных угроз, с которыми они должны бороться, и приняли меры по укреплению своей кибербезопасности.
То Украинская ассоциация информационных технологий, В которую входят местные и международные технологические компании, такие как Sigma Software и гигант видеоигр Ubisoft, заявили, что присутствие отрасли в стране неуклонно растет после разрушительного вторжения России в Крым в 2014 году.
В заявлении ассоциации говорится, что компании в технологической отрасли, которая сейчас стоит 6,8 миллиарда долларов, планируют обеспечить безопасность своих сотрудников в случае «чрезвычайной ситуации» в рамках своей бизнес-стратегии.
«Вооруженные силы Украины накопили силы, приобрели боевой опыт и готовы защищать страну и ее население», — говорится в сообщении. Напротив, по ее словам, планы реагирования технологических компаний «Он направлен на защиту талантов и непрерывность их деловых операций».
Ассоциация добавила, что более 90 процентов опрошенных в этом месяце технологических компаний оценили риски эскалации конфликта как низкие и средние, отметив, что ни одна из них не была готова к полному переходу.
То Американская торговая палата в Украине Он заявил, что его 633 члена, в том числе 3M, Toyota и Citibank, продолжают вести бизнес, но имеют планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы продолжить работу в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Я понимаю рост напряженности вокруг Украины
Энди Хондер, президент Business Confederation, сказал, что большинство фирм-членов уже давно составили свои планы, но они продолжают обновлять и пересматривать их.
Г-жа Деревянко из Европейской бизнес-ассоциации заявила, что Украина рассчитывает на продолжение иностранных инвестиций для поддержания стабильности экономики. Транснациональные корпорации расположены по всей стране в сфере агробизнеса, фармацевтики, технологий и логистики.
Экономика Украины только в последние годы начала восстанавливаться после разрушительного удара после того, как Москва аннексировала Крым в 2014 году, а пророссийские повстанцы захватили часть восточного Донбасса. С тех пор западные союзники предоставили Украине и работающим там компаниям более 48 миллиардов долларов в виде двусторонней и многосторонней экономической поддержки.
На этой неделе Соединенные Штаты пообещали укрепление украинской экономики, После заявления набор из 7 Промышленно развитые страны были готовы сделать то же самое.
«На данный момент компании заявляют, что планируют продолжать работу в обычном режиме», — сказала г-жа Деревянко. Но ситуация может осложниться, особенно если закроются крупные морские порты и аэропорты, что помешает экспорту и нанесет еще один удар по экономике.
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