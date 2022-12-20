Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

«Транснефть» заявила, что общий экспорт нефти в этом году вырос на пятую часть

Ожидается, что поставки через южный отрог Дрогба останутся стабильными.

20 дек (Рейтер) — Транснефть. (TRNF_p.MM) Он получил заказы от Польши и Германии на нефть в 2023 году, сообщил «России-24» глава госнефтепроводной монополии, добавив, что в следующем году поставки по южной ветке нефтепровода «Дружба» останутся на прежнем уровне.

Евросоюз обязался с 5 декабря прекратить покупать российскую нефть по морским путям. Западные страны также установили потолок цен на российскую нефть, но нефтепровод «Дружба» по-прежнему не подпадает под действие санкций.

Комментарии «Транснефти» контрастируют с предположениями, сделанными в прошлом месяце, что Польша намеревалась отказаться от сделки по покупке российской нефти.

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили агентству Рейтер, что Польша добивается поддержки со стороны Германии санкций ЕС в отношении польско-германского участка нефтепровода «Дружба», чтобы Варшава могла отказаться от сделки по покупке российской нефти в следующем году без уплаты штрафов.

«Объявили, что с 1 января нефть из России брать не будут. А сейчас у нас есть заказы от польских потребителей: на следующий год нам дают 3 млн тонн, на декабрь — 360 000 тонн, а Германия уже разместила заказ на первый», — сказал он. Об этом во вторник заявил глава «Транснефти» Николай Токарев.

Не исключил он и обмена с Казахстаном на поставку нефти на НПЗ в Германии.

Представитель министерства экономики Германии заявил, что сообщения о том, что Германия заказала российскую нефть, являются ложными, и что компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых на восточногерманских нефтеперерабатывающих заводах Leona и Schwedt, больше не заказывают российскую нефть на следующий год.

Берлин стремится ликвидировать импорт российской нефти к концу года и уже несколько месяцев работает с Польшей, пытаясь обеспечить поставки для Шведта, который обеспечивает 90% топлива для Берлина.

Министерство экономики Германии с оптимизмом смотрит на то, что казахстанская нефть, которая будет поступать по трубопроводу «Дружба» через Польшу, может помочь дополнить поставки альтернативной сырой нефти в Шведт.

Представитель Schwedt сохранил аналогичные мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе по состоянию на январь, сказал представитель, добавив, что это не является заказом.

планы

«Мы изучаем все варианты, — сказал Токарев. — Обстоятельства складываются таким образом, что трудно предсказать, как будет развиваться ситуация на рынке в следующем году, но ясно, что это будет непросто».

Он добавил, что «Транснефть», на долю которой приходится более 80 процентов всей добываемой в России нефти, в этом году увеличила экспорт нефти на пятую часть.

Россия рассчитывает сократить добычу нефти в следующем году до 490 млн тонн, или 9,84 млн баррелей в сутки, с 525 млн до 530 млн тонн (с 10,54 млн баррелей в сутки до 10,64 млн баррелей в сутки), ожидаемых в этом году в условиях западных санкций. над санкциями. Украина.

Токарев также сказал, что поставки нефти через южную ветку «Дружба», которая доставляет нефть через Украину в Словакию и Чехию, в следующем году останутся без изменений благодаря освобождению от санкций.

Он сообщил, что черноморский порт Новороссийск расширил экспортные возможности малосернистой нефти до 40 млн тонн в год, добавив, что поставки нефти через Каспийский трубопроводный консорциум из черноморского порта ожидаются в диапазоне от 50 млн до 51 млн тонн. . год, что ниже запланированных 63 млн тонн за счет ремонтов.

По словам Токарева, экспорт через самый восточный порт страны Козьмино, как ожидается, достигнет в этом году 42 млн тонн, превысив обычную годовую мощность в 30 млн тонн.

Дополнительные репортажи Лидии Келли в Мельбурне, Владимира Солдаткина в Москве и Миранды Мюррей в Берлине. Редактирование Тома Хогга и Дэвида Гудмана.

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.