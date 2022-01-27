Трансферные новости: «Саутгемптон» хочет подписать Тино Ангорина из «Челси»

«Саутгемптон» стремится досрочно подписать Тино Ангорина из «Челси», хотя атакующий полузащитник в настоящее время находится в аренде на долгий сезон в российском клубе «Локомотив Москва».
- Тино Унгорин вернулся в «Челси» из-за легкой травмы.
- У российской экспедиции сейчас зимний перерыв, пока Унгорин готовится к возвращению.
- Прошлым летом 20-летний футболист перешел в московский «Локомотив» на правах аренды у «синих».
- «Саутгемптон» хочет подписать еще одного игрока «Челси»
- Тино Ливраменто, Денел Симио и Армандо Бругга были взяты в аренду у новичков.
«Саутгемптон» интересуется еще одной звездой «Челси» Тино Унгорином.
«Саутгемптон» стремится заключить неожиданную постоянную сделку с атакующим полузащитником Ангуреном в этом месяце.
После поглощения Sport Republic в начале этого месяца Sportsmail сообщил, что босс «Саутгемптона» Ральф Хазенхатль надеялся летом добавить в свою команду вратаря и вариант № 10, но с их новыми инвестициями эти планы могут быть перенесены на январское окно. .
«Саутгемптон» заинтересован в подписании Тино Унгорина, который сейчас находится в аренде у «Локомотива».
Ангурен, 20 лет, теперь стал целью, и «Саутгемптон» изучает возможность вылета до крайнего срока трансфера в следующий понедельник.
20-летний футболист на полпути находится в аренде в клубе российской премьер-лиги «Локомотив Москва», в который он перешел прошлым летом.
Ральф Рангник, в то время директор по спорту и развитию «Локомотива», сыграл важную роль в переезде, но с тех пор ушел, чтобы стать временным менеджером «Манчестер Юнайтед».
Ангурен в настоящее время числится в книгах «Челси», так как дебютировал в Премьер-лиге.
В настоящее время российский сезон находится на паузе до конца февраля, а Ангорин вернулся в «Челси», чтобы восстановиться после легкой травмы.
Унгорин собирается вернуться в «Локомотив» до конца сезона, но оба клуба могут договориться о расторжении сделки, если она устроит все стороны.
Отношения между «Саутгемптоном» и «Челси» за последний год укрепились.
Нынешний тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сыграл важную роль в подписании Ангорина с «Локомотивом».
«Саутгемптон» подписал правого защитника Тино Ливраменто и правого защитника Денила Симе из лондонской команды, а также отдал в аренду нападающего Армандо Бругу.
Они хотят, чтобы Броха продлил свое пребывание в Сент-Мэри, хотя им не нравится ситуация, поскольку срок его аренды не истекает до конца кампании.
Если они не смогут заполучить Анжорина в этом месяце, они также готовы пересмотреть ситуацию в конце сезона.
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