RTA уделяет больше внимания предварительному аудиту.

Хотя Закон о валютном ценообразовании (DP) был введен в России почти 10 лет назад (в 2012 году), судебная практика в этой сфере очень ограничена. На самом деле настоящих аудитов ТЦ не так много, и в последние годы налоговое управление России (Налоговое управление России) уделяло больше внимания предаудиторскому анализу (PAA).

За первые девять месяцев 2020 года 50% доходов государственного бюджета поступило за счет предаудиторской аналитической работы ФНС России, а остальные 50% – за счет использования классических мер контроля.

PAA предоставляет RDA гибкий инструмент для переговоров, который позволяет ему значительно экономить производительность аудитов DP. Идея PAA состоит в том, чтобы получить информацию о контролируемых сделках без открытия полной проверки TP и, при необходимости, побудить налогоплательщиков добровольно корректировать свои налоговые обязательства без сложной структуры аудита TP. Порядок получения PAA прямо не упоминается в Налоговом кодексе Российской Федерации, но при запросе PAA, RTA ссылается на статьи 93 и 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Как правило, RTA следует этому плану во время PAA:

Выявление компаний с профилями высокого риска;

Подавать запросы на информацию, проводить собеседования с сотрудниками, обсуждать ситуации с налогоплательщиками;

Предложить компании самостоятельно корректировать свои налоговые обязательства; И

При отсутствии договоренности с налогоплательщиком RDA открывает полную проверку DP.

Претензии RTA как часть PAA можно разделить на следующие три категории.

Собираем общую информацию о внутрикомандной деятельности компании

В рамках расследования налоговые органы могут запросить различную информацию об ограниченных операциях этих налогоплательщиков. Этот тип претензии не означает, что будет взиматься дополнительный налог. – Получение такого запроса может означать, что RDA собирает информацию о компаниях в определенном секторе.

Получите подробную информацию и расчеты по конкретным спорным сделкам.

RDA может запросить подробности и пояснения по конкретной транзакции. Это означает, что RTA выполнило предварительную работу и видит возможность дополнительных сборов в связи с конкретной ограниченной транзакцией. Это прекрасное время для налогоплательщиков, чтобы вступить в предметный диалог с RTA.

Запросы на расчеты и разъяснения налоговых обязательств

Чтобы оценить, являются ли цены ограниченной транзакции зависящими от руки, RDA может независимо выбрать применимый метод TP, провести сравнительный анализ и выполнить соответствующие расчеты. В рамках запроса PAA налогоплательщик может получить эти расчеты с советом о том, что они должны добровольно скорректировать свой расчетный налоговый кредит. Ответ налогоплательщика должен включать развернутый ответ с данными из документов ТП. По результатам ОО налогоплательщики могут самостоятельно определять необходимость корректировки налоговой базы.

Возможность предаудиторского анализа

PAA удобен как для RDA, так и для налогоплательщиков.

Согласно RDA, это дает возможность побудить налогоплательщика добровольно восстановить свою налоговую базу без оспаривания или преследования документов DP.

При принятии решения о корректировке к налогоплательщикам не применяются штрафы или другие ограничения. Кроме того, это дает налогоплательщикам возможность быстро и легко заключать сделки по предварительной цене, потому что RDA изучило сделку и уже имеет представление о справедливой цене для нее.

Илья Астренин

Директор, КПМГ в России

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