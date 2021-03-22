Трансфертное ценообразование и предаудиторский анализ в России

Хотя Закон о валютном ценообразовании (DP) был введен в России почти 10 лет назад (в 2012 году), судебная практика в этой сфере очень ограничена. На самом деле настоящих аудитов ТЦ не так много, и в последние годы налоговое управление России (Налоговое управление России) уделяло больше внимания предаудиторскому анализу (PAA).
За первые девять месяцев 2020 года 50% доходов государственного бюджета поступило за счет предаудиторской аналитической работы ФНС России, а остальные 50% – за счет использования классических мер контроля.
PAA предоставляет RDA гибкий инструмент для переговоров, который позволяет ему значительно экономить производительность аудитов DP. Идея PAA состоит в том, чтобы получить информацию о контролируемых сделках без открытия полной проверки TP и, при необходимости, побудить налогоплательщиков добровольно корректировать свои налоговые обязательства без сложной структуры аудита TP. Порядок получения PAA прямо не упоминается в Налоговом кодексе Российской Федерации, но при запросе PAA, RTA ссылается на статьи 93 и 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Как правило, RTA следует этому плану во время PAA:
- Выявление компаний с профилями высокого риска;
- Подавать запросы на информацию, проводить собеседования с сотрудниками, обсуждать ситуации с налогоплательщиками;
- Предложить компании самостоятельно корректировать свои налоговые обязательства; И
- При отсутствии договоренности с налогоплательщиком RDA открывает полную проверку DP.
Претензии RTA как часть PAA можно разделить на следующие три категории.
Собираем общую информацию о внутрикомандной деятельности компании
В рамках расследования налоговые органы могут запросить различную информацию об ограниченных операциях этих налогоплательщиков. Этот тип претензии не означает, что будет взиматься дополнительный налог. – Получение такого запроса может означать, что RDA собирает информацию о компаниях в определенном секторе.
Получите подробную информацию и расчеты по конкретным спорным сделкам.
RDA может запросить подробности и пояснения по конкретной транзакции. Это означает, что RTA выполнило предварительную работу и видит возможность дополнительных сборов в связи с конкретной ограниченной транзакцией. Это прекрасное время для налогоплательщиков, чтобы вступить в предметный диалог с RTA.
Запросы на расчеты и разъяснения налоговых обязательств
Чтобы оценить, являются ли цены ограниченной транзакции зависящими от руки, RDA может независимо выбрать применимый метод TP, провести сравнительный анализ и выполнить соответствующие расчеты. В рамках запроса PAA налогоплательщик может получить эти расчеты с советом о том, что они должны добровольно скорректировать свой расчетный налоговый кредит. Ответ налогоплательщика должен включать развернутый ответ с данными из документов ТП. По результатам ОО налогоплательщики могут самостоятельно определять необходимость корректировки налоговой базы.
Возможность предаудиторского анализа
PAA удобен как для RDA, так и для налогоплательщиков.
Согласно RDA, это дает возможность побудить налогоплательщика добровольно восстановить свою налоговую базу без оспаривания или преследования документов DP.
При принятии решения о корректировке к налогоплательщикам не применяются штрафы или другие ограничения. Кроме того, это дает налогоплательщикам возможность быстро и легко заключать сделки по предварительной цене, потому что RDA изучило сделку и уже имеет представление о справедливой цене для нее.
Илья Астренин
Директор, КПМГ в России
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