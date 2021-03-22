Top News

Трансфертное ценообразование и предаудиторский анализ в России

23 марта, 2021
Vsevolod Egorov

Хотя Закон о валютном ценообразовании (DP) был введен в России почти 10 лет назад (в 2012 году), судебная практика в этой сфере очень ограничена. На самом деле настоящих аудитов ТЦ не так много, и в последние годы налоговое управление России (Налоговое управление России) уделяло больше внимания предаудиторскому анализу (PAA).

За первые девять месяцев 2020 года 50% доходов государственного бюджета поступило за счет предаудиторской аналитической работы ФНС России, а остальные 50% – за счет использования классических мер контроля.

PAA предоставляет RDA гибкий инструмент для переговоров, который позволяет ему значительно экономить производительность аудитов DP. Идея PAA состоит в том, чтобы получить информацию о контролируемых сделках без открытия полной проверки TP и, при необходимости, побудить налогоплательщиков добровольно корректировать свои налоговые обязательства без сложной структуры аудита TP. Порядок получения PAA прямо не упоминается в Налоговом кодексе Российской Федерации, но при запросе PAA, RTA ссылается на статьи 93 и 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

Как правило, RTA следует этому плану во время PAA:

  • Выявление компаний с профилями высокого риска;
  • Подавать запросы на информацию, проводить собеседования с сотрудниками, обсуждать ситуации с налогоплательщиками;
  • Предложить компании самостоятельно корректировать свои налоговые обязательства; И
  • При отсутствии договоренности с налогоплательщиком RDA открывает полную проверку DP.

Претензии RTA как часть PAA можно разделить на следующие три категории.

Собираем общую информацию о внутрикомандной деятельности компании

В рамках расследования налоговые органы могут запросить различную информацию об ограниченных операциях этих налогоплательщиков. Этот тип претензии не означает, что будет взиматься дополнительный налог. Получение такого запроса может означать, что RDA собирает информацию о компаниях в определенном секторе.

READ  Первый номер мира Новак Джокович встретится с русской Золушкой Асланом Карацевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису

Получите подробную информацию и расчеты по конкретным спорным сделкам.

RDA может запросить подробности и пояснения по конкретной транзакции. Это означает, что RTA выполнило предварительную работу и видит возможность дополнительных сборов в связи с конкретной ограниченной транзакцией. Это прекрасное время для налогоплательщиков, чтобы вступить в предметный диалог с RTA.

Запросы на расчеты и разъяснения налоговых обязательств

Чтобы оценить, являются ли цены ограниченной транзакции зависящими от руки, RDA может независимо выбрать применимый метод TP, провести сравнительный анализ и выполнить соответствующие расчеты. В рамках запроса PAA налогоплательщик может получить эти расчеты с советом о том, что они должны добровольно скорректировать свой расчетный налоговый кредит. Ответ налогоплательщика должен включать развернутый ответ с данными из документов ТП. По результатам ОО налогоплательщики могут самостоятельно определять необходимость корректировки налоговой базы.

Возможность предаудиторского анализа

PAA удобен как для RDA, так и для налогоплательщиков.

Согласно RDA, это дает возможность побудить налогоплательщика добровольно восстановить свою налоговую базу без оспаривания или преследования документов DP.

При принятии решения о корректировке к налогоплательщикам не применяются штрафы или другие ограничения. Кроме того, это дает налогоплательщикам возможность быстро и легко заключать сделки по предварительной цене, потому что RDA изучило сделку и уже имеет представление о справедливой цене для нее.

Илья Астренин

Директор, КПМГ в России

Этот сайт предназначен для финансовых учреждений, профессиональных инвесторов и их профессиональных консультантов. Это только для информации. Пожалуйста, прочтите наши Положения и условия и Политику конфиденциальности перед использованием Сайта. Все вопросы строго соблюдаются законами об авторском праве.

© 2021 Euromoney Corporate Investor PLC. См. Наши вопросы для получения помощи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *