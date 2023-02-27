Казахстан как пример движения капитала, человеческих ресурсов и российских инвестиций

отчет от Европейский банк реконструкции и развития Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что в ближайшие два года экономики стран Центральной Азии переживут самый быстрый рост из всех регионов, в которых присутствует ЕБРР. Штаб-квартира банка находится в Лондоне и имеет значительное присутствие в Восточной Европе.

Банк указывает, что в течение 2023 и 2024 годов экономика Центральной Азии будет расти в среднем на 4,9% и 5,4%, и отмечает, что ускорение роста экономики Центральной Азии связано с притоком инвестиций в инфраструктуру. , а также рост цен на энергоносители. И передача российского бизнеса.

Среди основных факторов, влияющих на рост, — более высокие цены на нефть и газ для экспортеров сырьевых товаров, увеличение притока рабочей силы, капитала и денежных переводов, а также расширение торговли через посредников. По мнению аналитиков банка, больше всего реальный ВВП вырастет среди центральноазиатских стран Таджикистана (8%), Кыргызстана и Монголии (по 7%), Туркменистана и Узбекистана (по 6,5%). В Казахстане она составит 3,5%.

Совет по экономическому и социальному развитию также отметил, что в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане и Кавказском регионе (Армения и Грузия) в период с сентября по октябрь 2022 года зафиксирован рост реальной заработной платы по сравнению с другими странами, в которых присутствует ЕБРР. . Этому способствуют растущие экспорт и импорт, приток инвестиций, приток образованных иммигрантов из России, а также более высокие цены на энергоносители.

Экспорт из Евросоюза, Великобритании и США в Среднюю Азию и Кавказ значительно увеличился, что свидетельствует о росте посреднической торговли: товары вывозятся в страны Центральной Азии, а затем перепродаются в Россию.

По данным Европейского банка реконструкции и развития, в Армении и Кыргызстане эта торговля составляла по 4-6% ВВП каждая, что привело к росту местной логистической отрасли, что, в свою очередь, поддержало курс местной валюты по отношению к доллар.

Примеры Казахстана



Товарооборот России и Казахстана вырос в 2022 году

Эти данные подтверждаются последними тенденциями в торговле между Россией и Казахстаном, которые претерпели беспрецедентные сдвиги в 2022 году, что привело к изменениям в торговом поведении, которые в значительной степени не были оценены на Западе. В частности, в Европейском Союзе ценности, как правило, сосредоточены на российской экономике, измеряемой только с учетом европейского влияния и без учета азиатской стороны. За последний год на Россию было наложено более 11 тысяч штрафов. Но в результате наложенных на страну ограничений спрос на товары из Казахстана в России увеличился. Обе страны являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который поощряет свободную торговлю между членами, что означает, что такие события относительно легко понять.

Например, в России стали закупать больше компьютеров, мониторов и проекторов. Казахстан также экспортировал железные руды и концентраты, отходы черных металлов, лом, цинковую руду, ферросплавы и уголь из Казахстана, поддерживая свою внутреннюю производительность.

Хотя импорт Казахстана из России сократился на 1,4%, это относительно небольшая сумма, в основном влияние на финансовые операции, которые сокращаются из-за сокращения SWIFT. Однако это было связано с межбанковской торговлей, когда Казахстан покупал нефть и нефтепродукты, пшеницу, муку, руды и концентраты драгоценных металлов, железные слитки и золото. В целом в 2022 году объем двусторонней торговли достиг 26,1 млрд долларов США, что на 6% больше, чем в 2021 году, что указывает на то, что влияние западных санкций, хотя и оказало значительное влияние на европейскую торговлю с Россией, оказало положительное влияние на ее торговлю с востоком.

Банковские счета России в Казахстане выросли в 44 раза

За период с 1 февраля 2022 года по 2023 год в Центральном депозитарном центре Республики Казахстан было открыто 578 000 новых разделов, из них 4 005 разделов на имя физических лиц-нерезидентов. Из них 2413 были напрямую связаны с российскими гражданами и предприятиями. Напротив, в 2021 году гражданами России было открыто 56.

Это по сравнению с 9 счетами, открытыми гражданами Украины в 2022 г. (2021 г.: ноль) и 25 счетами, открытыми гражданами Беларуси (2021 г.: 2) Любое открытие счетов в Центральном депозитарии ценных бумаг или в банках является первоклассным. должна сопровождаться очень строгой процедурой «Знай своего клиента» (KYC). «Если подсанкционное лицо или лицо, связанное с подсанкционным лицом, откроет счета в нашей стране, мы рискуем попасть под вторичные санкции», — подчеркнула Молдабикова. Следует отметить, что субсчета в Центральном депозитарии ценных бумаг в Казахстане могут быть открыты только через брокеров или банки, что свидетельствует о том, что россияне, въезжающие в страну, являются законными, не попавшими под санкции физическими и юридическими лицами.

Русские иммигранты в Казахстане

По данным местных СМИ, в течение 2022 года в Казахстан переехало 5800 россиян. Большинство из них мигрировали в Алматинскую (1193), Костанайскую (743), Северо-Казахстанскую области (593) и Павлодарскую область (552), все крупные торговые центры.

Кроме того, в столицу Астану переехали 445 человек, в Карагандинскую область – 414 человек.

резюме

Эти цифры частично отражают растущее расхождение между статистическими данными, которые ЕС генерирует в своем анализе влияния санкций и торговли на Россию в целом. Аналитики ЕС очень привыкли сообщать о влиянии санкций ЕС и Запада на торговлю России с ЕС и Западом, но они игнорируют соответствующий баланс, то есть торговлю России на восток. нравиться Граница России с Азией в 4,5 раза длиннее На границе России с Европейским союзом понимание воздействия и роли санкций требует более глубокого понимания российской торговли на восток, чем в настоящее время советуют западным лидерам.

Благодаря 6-процентному росту двусторонней торговли с Казахстаном в прошлом году в условиях, которые можно назвать беспрецедентными, созданы все условия для продолжения роста торговли и инвестиций между Россией и Казахстаном. Можно ожидать, что, наряду с аналогичными российскими инвестициями в остальную часть Центральной Азии, это создаст важную базу, на которой регион сможет продолжать свой рост и развитие до конца этого десятилетия.

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