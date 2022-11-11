Требуются годы, чтобы ликвидировать экологические потери украинской войны

ДИМИДЕВ, Украина (AFP) – Дом Ольги Лихан у реки Ирбин был затоплен, когда Украина разрушила дамбу, чтобы помешать российским войскам штурмовать столицу Киев через несколько дней. с. Через несколько недель вода из ее крана стала коричневой из-за загрязнения.

«Пить было небезопасно», — сказала она о водопроводной воде в ее селе Демидев, примерно в 40 километрах (24 мили) к северу от Киева на притоке Днепра.

По-видимому, расстроенная, когда она шла домой, 71-летняя женщина указала на то место, где поднявшаяся в марте вода сгнила на ее кухне, проникла в ее колодец и разрушила ее сад.

Ущерб окружающей среде от восьмимесячной войны с Россией растет во многих частях страны, и эксперты предупреждают о далеко идущих последствиях. Атаки Москвы на топливные склады привели к выбросу токсинов в воздух и грунтовые воды, что угрожает биоразнообразию, стабильности климата и здоровью населения.

По данным Всемирного фонда дикой природы, из-за войны более 6 миллионов украинцев имеют ограниченный или не имеют доступа к чистой воде, а более 280 000 гектаров (почти 692 000 акров) лесов были уничтожены или вырублены. По данным Аудиторского бюро, неправительственной группы страны, он нанес ущерб окружающей среде на сумму более 37 миллиардов долларов.

Это загрязнение, вызванное войной, не исчезнет. «Нашим внукам придется решать эту проблему, сажать леса или очищать загрязненные реки», — сказал Дмитрий Аверин, эксперт-эколог швейцарской некоммерческой организации Zoi Environmental Network.

Он сказал, что, хотя наиболее пострадавшие районы находятся в восточных промышленных районах Донецка и Луганска, где с 2014 года ведутся боевые действия между правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами, разрушения распространились и на другие районы.

«Помимо борьбы с жертвами, война также наносит адский удар по здоровью людей, как физическому, так и психическому», — сказал Рик Штайнер, американский эколог, который консультировал ливанское правительство по экологическим проблемам, возникшим в результате месячной войны. в 2006 году между этой страной и Израилем.

Он сказал, что воздействие на здоровье загрязненной воды и воздействия токсинов в результате конфликта «может проявиться через годы».

После наводнения в Дмедеве жители рассказали, что вода из-под крана стала мутной, имела неприятный вкус и после приготовления пищи оставляла пленку на кастрюлях и сковородках. Деревня находилась под контролем Москвы до апреля, когда русские войска отступили, не сумев захватить столицу.

Затем украинские власти начали завозить пресную воду, но поставки были остановлены в октябре из-за поломки грузовика, из-за чего жители снова вынуждены пить грязную воду, говорят они.

«У нас нет другого выбора. У нас нет денег, чтобы покупать бутылки», — сказала Ирина Стыценко Associated Press. Она сказала, что ее семья страдает диареей и беспокоится о здоровье двух своих сыновей-подростков.

Вячеслав Муга, бывший исполняющий обязанности главы службы водоснабжения местного самоуправления, сказал, что в мае власти брали пробы воды, но результаты не были обнародованы. Агентство по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей в Киеве пока не ответило на запрос АП о результатах.

Однако отчеты других экологических групп показали последствия войны.

В последние недели Россия нацелилась на крупные объекты инфраструктуры, такие как электростанции. и водные станции. Но еще в июле Агентство ООН по окружающей среде уже предупредило о значительном повреждении водной инфраструктуры, включая насосные станции, очистные сооружения и канализационные сооружения.

В докладе, который вскоре будет опубликован британской благотворительной организацией Conflict and Environment Observatory и экологической сетью Zoi, обнаружены следы загрязнения пруда после того, как российская ракета попала в склад горючего в городе Калиновка, примерно в 30 километрах от него. (около 18 миль) к юго-западу от Киева.

Пруд, используемый как для отдыха, так и для рыбной фермы, показал высокую концентрацию мазута и мертвой рыбы на поверхности — очевидно, из-за просочившейся в воду нефти, Associated Press ознакомилось с копией отчета.

Согласно апрельскому отчету REACH, гуманитарной исследовательской инициативы, которая отслеживает информацию в районах, пострадавших от кризисов, стихийных бедствий и перемещенных лиц, количество диоксида азота, выделяемого при сжигании ископаемого топлива, увеличилось в регионах к западу и юго-западу от Киева. В отчете говорится, что прямое воздействие может вызвать раздражение кожи и ожоги, а хроническое воздействие может вызвать респираторные заболевания и повредить растения.

Сельскохозяйственный сектор Украины, который является основной частью ее экономики, также пострадал. Пожары уничтожили посевы и скот, сожгли тысячи гектаров леса и помешали фермерам завершить уборку урожая, сказал Сергей Зыбцев, профессор лесного хозяйства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

«Пожары такие масштабные», — сказал он, добавив, что фермеры «потеряли все, что заготовили на зиму».

Правительство в Киеве помогает, когда может.

В Димидеве и близлежащих селах пострадавшие от наводнения получили по 540 долларов каждый, сообщила заместитель мэра близлежащего города Демир Лилия Калашникова. Она сказала, что правительство сделает все, что в его силах, чтобы предотвратить долгосрочное воздействие на окружающую среду, но не уточнила, как именно.

Дуг Уэр, директор по исследованиям и политике Conflict and Environment Observatory, британской мониторинговой организации, сказал, что правительства обязаны снижать экологические риски для населения, особенно во время войны.

Некоторые украинцы уже потеряли надежду.

«У меня депрессия — вода везде и под моим домом», — рассказала жительница Демидевы Татьяна Самоеленко. «Я не вижу особых изменений в будущем».

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Эта версия была обновлена, чтобы исправить фамилию вице-президента Дымера на Калашников, а не Калашников,