Тревор Зеграс и Сара Нерс поделятся обложкой NHL 23 для EA Sports

По мере приближения броска шайбы в новом сезоне НХЛ совместно с EA Sports анонсировала спортивную обложку.с Из последних видеоигр, НХЛ 23.
большой взрыв Тревор Зеграс Обложка будет разделена с олимпийским золотым призером медсестра Сары В первой в истории франшизы раздельной обложке.
Что может быть лучше одной спортивной кепки?
Два ваших чиновника #НХЛ23 охват спортсменов @tzegras11 И @ няня16 ⭐️⭐️
Полную версию смотрите завтра
➡️ https://t.co/QhoZN09ldb pic.twitter.com/06XIVh92ud
— EA SPORTS НХЛ (EASPORTSNHL) 24 августа 2022 г.
В прошлом году Зеграс произвел фурор в мире НХЛ, создав два самых умных бомбардира — пас Мичигана и гол Мичигана — и расплатился за это. ведение мяча Вдохновленный целью Breakaway Challenge.
Медсестра, олимпийский игрок года, стала первым хоккеистом, появившимся на обложке видеоигры. Согласно The Hockey News, он смог получить одобрение после того, как EA Sports получила лицензию от IIHF. Женский хоккей был впервые представлен ИИХФ во франшизе видеоигр в 2022 году.
В поздравительном твите adidas опубликовал фотографию медсестры, держащей официальные чехлы.
1 из 1.
Присоединяйтесь к нам на празднике @ няня16 Потому что он стал первым Встроить твит Женская спортивная кепка. 👏🔥#адидас Встроить твит Икс #НХЛ23 pic.twitter.com/kHOZGpijEy
Adidas Хоккей (@adidasockey) 24 августа 2022 г.
Хотя известно несколько улучшений игры этого года, издатель Я показал одну вкусную еду: Мичиганский пропуск Зеграса будет в NHL 23. Хотя для его реализации, вероятно, потребуется опытный игрок.
Превращение навыков видеоигры в реальность
Тревор Зеграс и Сара — медсестра. #НХЛ23 охват спортсменов Встроить твит
Посмотреть полное объявление: https://t.co/QQpho5XhPp pic.twitter.com/0wtYm36lWO
— Б/Р Открытый лед (BR_OpenIce) 24 августа 2022 г.
EA Sports покажет полный трейлер игры в четверг в 11:00 по восточному времени через эту вставку на Youtube.
Ранее Остон Мэтьюз красовался на обложке NHL 22, а Алекс Овечкин получил одобрение для NHL 21.
Основное изображение предоставлено EA Sports.
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