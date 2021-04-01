Тревор Рид: американская семья, заключенная в тюрьму в России, как полагают, в прошлом предназначалась для военной службы

Джои и Паула Рид сказали Джеку Тапперу CNN, что, по их мнению, пришло время поговорить о прошлой военной карьере Тревора, которая будет включать миссии в казармах морской пехоты в Вашингтоне, округ Колумбия, и Кэмп-Дэвиде при администрации Обамы.

«Мы считаем, что это основная причина, по которой он был арестован русскими», – сказал Джои Рид, который сказал, что его сын был допрошен Федеральной службой безопасности России по поводу его военной службы.

CNN обратился в российское посольство за комментариями.

В июле 2020 года российский суд приговорил Тревора Рейта к девяти годам лишения свободы за создание угрозы «жизни и здоровью» российских полицейских. Рид и его семья отвергли обвинения, а посол США в России Джон Салливан назвал судебный процесс «смехотворным театром».

Хотя Ридс говорит, что смог поговорить с Тревором в четверг утром, они обеспокоены состоянием здоровья и благополучия своего сына в долгосрочной перспективе. «Теперь с ней все в порядке», – сказал Джои Рид CNN. «Эмоционально он беспокоится, что пробудет там еще восемь лет, но в остальном он в порядке». «У меня много бессонных ночей, поэтому в некоторые дни я не могу функционировать», – сказала Паула Рид. «В течение дня я беспокоюсь о вещах, Тревор. Я часто беспокоюсь о том, что у него отнимают время». Они считают, что освобождение Тревора может быть достигнуто администрацией Байдена, и Паула и Джоуи разговаривали с госсекретарем Энтони Блингеном в начале февраля. «Они сделают это, потому что он будет много работать, чтобы вернуть Тревора домой, и они могут обсудить возвращение Тревора домой с русскими каждый раз», – сказала Паула Рид. Резолюции, требующие освобождения Рида, находятся на рассмотрении в Палате представителей и Сенате. В прошлом месяце представитель Техаса Август Пфлюгер, штат Техас, высокопоставленный член Комитета по иностранным делам Палаты представителей, президент Майкл МакКолл, штат Техас, сен. Джон Корни, Р-Техас, и лидер меньшинства Дома Кевин Маккарти, Р-Калифорния. Виртуальная пресс-конференция с родителями Рида, посвященная этому делу. READ Как запрет на допинг в России повлияет на автоспорт «Обвинения против Тревора политически мотивированы, и он причастен к злонамеренному действию», – заявили Маккаллум и Биффлогер в совместном заявлении CNN. «Мы больше не можем терпеть, чтобы американские граждане были политическими солдатами. Мы призываем президента Путина немедленно освободить Тревора и отправить его домой к семье». 26 марта Рейд явился в Мосгорсуд на рассмотрение апелляции. Теперь ему грозит немедленный перевод в главный психиатрический центр России, Сербский, лечение которого по решению суда длится до четырех недель. Это учреждение известно тем, что в советское время служило секретным изолятором для политических противников. За несколько недель до слушания апелляции Рейда без предупреждения перевели в другой центр заключения. По словам представителя семьи Джонатана Фрэнкса, Рейд Путирка был арестован в психиатрической палате тюрьмы вместе с предполагаемыми убийцами и лишен доступа к каналам связи на девять дней. Связь возобновилась после того, как Рейда перевели обратно в профилактический центр СИЗО-5. Представитель Госдепартамента сообщил, что 22 марта посольство США посетило Тревора Рейда в СИЗО-5. Увидеть его – четвертый визит Салливана. Салливан также присутствовал на судебных заседаниях, назвав задержание Рейда «издевательством над правосудием». «Я очень близок к делу Тревора и очень расстроен тем, как с ним обращаются», – сказал Салливан репортерам. «Он делает это, чего можно ожидать при определенных обстоятельствах, и это многое говорит о его регрессе и его человеческом характере».