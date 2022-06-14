«Петиция направлена ​​на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее тюремное заключение, жестокое обращение и нарушения прав человека», — сказал Рид в интервью CNN New Day, отметив 48 дней с тех пор, как он был освобожден в связи с переводом заключенного.

Конвенция ООН против произвольных задержаний по делам о правах человека Рид и его заместители обратились к исполнительной власти с просьбой признать его задержание произвольным и незаконным.

«Они сфабриковали это преступление, чтобы доставить меня туда в политических целях, и это первый шаг в поисках справедливости и прекращении российской дипломатии с заложниками», — сказал Рейд.

Рейд был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в создании угрозы «жизни и здоровью» российских полицейских во время конфликта 2019 года. Он и его семья отвергли обвинения против нее. Но он не возвращался домой до тех пор, пока в конце апреля Соединенные Штаты не обменяли его пленными с Россией из-за опасений по поводу здоровья его семьи. Рид сказал CNN, что привлечение России к ответственности «заставит Россию прекратить эту практику для всех американцев, включая Пола Уилана и Бритни Гринер». Уилан, гражданин США и бывший морской пехотинец, был задержан в московской гостинице в декабре 2018 года и арестован по обвинению в шпионаже, которое он отрицает. В 2020 году он был приговорен к 16 годам тюремного заключения в ходе судебного процесса, который официальные лица США осудили как несправедливый. Гринер, игрок клуба WNBA Phoenix Mercury, который в том сезоне играл в России, был арестован в феврале, когда российские официальные лица заявили, что в его багаже ​​в московском аэропорту было обнаружено масло каннабиса. В мае представитель министерства иностранных дел сообщил CNN, что его «неправомерно задержали». READ Собаки-военнослужащие России прошли парашютную подготовку Уилану три с половиной года, а я уже освобожден на 48 дней. Мне нужно вытащить его и Бритни оттуда», — заявил Рид. «Если нам нужно кого-то обменять, мы должны это сделать». Рид был освобожден в рамках обмена пленными с США на российского контрабандиста Константина Ярошенко, обвиняемого в заговоре с целью ввоза кокаина. США смягчили приговор Ярошенко. CNN ООН И Россия обратилась в Постоянное посольство России за отзывом в ООН.

Дакин Антон из CNN и Артемис Моштакян внесли свой вклад в отчет.