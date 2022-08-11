Трейлеры персонажей Ocean Star: Divine Force — Альберд Бергольм и Елена

издатель Сквер Эникс и разработчик Тройной лед Я выпустил новую пару трейлеров персонажей для Океанская звезда: Божественная сила Представлено Альбердом Бергольмом и Еленой.
Вот описания Square Enix каждого персонажа:
- Альберд Бергольм — Альберд — друг детства Летиции, и теперь он служит ей рыцарем в королевстве Осириса. Опытный в подобии и использовании chakram. Его сильное чувство верности Летисии означает, что он всегда рядом с ней. Левая рука Алберда прикрыта до кончиков пальцев, он время от времени кивает, словно защищая ее.
- Елена — Елена — член экипажа торгового корабля «Идас» и первая спутница Раймонда. Она управляет работой почти всего корабля, а ее обширные знания и превосходное поведение снискали ей полное доверие Раймонда и команды. Елену постоянно удивляет склонность Раймонда к безрассудству, но тем не менее она высокого мнения о его лидерских качествах.
Представлены трейлеры предыдущих персонажей. Рэймонд Лоуренс и Летисия Осирис.
Океанская звезда: Божественная сила планируется выйти на приставка 5И Серия XboxИ PlayStation 4И Xbox OneИ компьютер Через готовить на пару 27 октября по всему миру. Подробнее об игре сюда И сюда.
Смотрите трейлеры ниже.
Прицеп-перголем для птиц
Английский
Японский
Елена Трейлер
Английский
Японский
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».