Трейлеры персонажей Ocean Star: Divine Force — Альберд Бергольм и Елена

издатель Сквер Эникс и разработчик Тройной лед Я выпустил новую пару трейлеров персонажей для Океанская звезда: Божественная сила Представлено Альбердом Бергольмом и Еленой.

Вот описания Square Enix каждого персонажа:

Альберд Бергольм — Альберд — друг детства Летиции, и теперь он служит ей рыцарем в королевстве Осириса. Опытный в подобии и использовании chakram. Его сильное чувство верности Летисии означает, что он всегда рядом с ней. Левая рука Алберда прикрыта до кончиков пальцев, он время от времени кивает, словно защищая ее.

— Альберд — друг детства Летиции, и теперь он служит ей рыцарем в королевстве Осириса. Опытный в подобии и использовании chakram. Его сильное чувство верности Летисии означает, что он всегда рядом с ней. Левая рука Алберда прикрыта до кончиков пальцев, он время от времени кивает, словно защищая ее. Елена — Елена — член экипажа торгового корабля «Идас» и первая спутница Раймонда. Она управляет работой почти всего корабля, а ее обширные знания и превосходное поведение снискали ей полное доверие Раймонда и команды. Елену постоянно удивляет склонность Раймонда к безрассудству, но тем не менее она высокого мнения о его лидерских качествах.

Представлены трейлеры предыдущих персонажей. Рэймонд Лоуренс и Летисия Осирис.

Океанская звезда: Божественная сила планируется выйти на приставка 5И Серия XboxИ PlayStation 4И Xbox OneИ компьютер Через готовить на пару 27 октября по всему миру. Подробнее об игре сюда И сюда.

Смотрите трейлеры ниже.

Прицеп-перголем для птиц

Английский

Японский

Елена Трейлер

Английский

Японский