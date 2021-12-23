Трейлер «Кабина № 6»: презентация финского «Оскара»

После своего длительного дебюта «Самый счастливый день в жизни Олли Маки», получившего награду Un Certain Regard в Каннах в 2016 году, финский кинорежиссер Юху Косманен добился аналогичного успеха, когда в этом году вернулся на фестиваль со своей второй работой «Купе № 6». . «selected Фильм, который повествует о путешествии двух незнакомцев, собранных в небольшом спальном вагоне, когда они путешествуют поездом к Северному полюсу и участвуют в Гран-при Канн, должен был стать участником премии Оскар в Финляндии и был выбран на этой неделе. за лучший международный фильм. Ниже смотрите первый трейлер фильма, эксклюзивно на IndieWire.

«Каюта №6». В нем Сеиди Хаарла играет юную финскую женщину, которая сбегает от загадочного любовного романа в Москве, садясь на поезд до арктического порта Мурманск. Она вынуждена делить поездку в маленьком спальном вагоне с русским шахтером постарше (Юрий Борисов). Супружеская пара обнаруживает, что их неожиданная встреча заставляет их столкнуться с ключевыми истинами о человеческих контактах.

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Кузманен написал сценарий с Андресом Фельдманисом и Ливией Ульманн; Он был вдохновлен одноименным романом финской писательницы Розы Ликсом. В 2011 году книга была удостоена высшей литературной премии Финляндии Finlandia Prize.

Эрик Кон из IndieWire описал фильм как новый виток формулы, знакомой одной паре, с Хаарлой и Борисовым как «две заблудшие души, находящие выход в дружеских отношениях».

«Прекрасная сказка о взаимосвязанности культур в едином духе,« Хижина № 6 »обнаруживает, что ее главные герои ссорятся через холодную российскую сельскую местность, поскольку они понимают, что путешествие — это реальный пункт назначения. Это, конечно, довольно очевидный момент. «, но актеры Куосманена делают такие очаровательные спектакли, что всегда интересно наблюдать за ходом путешествия», — написал он.

Премьера «Хижины № 6» состоялась в июле в Каннах, и на этой неделе он разделил второе место на фестивале с иранским фильмом «Герой» Асгара Фархади, номинированным на «Оскар».

Sony Pictures Classics приобрела права на «Купе № 6» после премьеры «Купе № 6» в Северной Америке, Латинской Америке, Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Он продолжил свое выступление на фестивале в Торонто и с тех пор получил награду Indie Spirit Award, Британскую премию независимого кино, номинацию на «Золотой глобус» за лучший международный фильм и награду за европейский фильм для европейского кино, актера и актрисы.

Куосманен в Интервью с дедлайном Он сказал, что после прочтения романа ему пришлось адаптировать его для большого экрана.

«Я почувствовал в этой книге много кинематографических качеств, таких как поезд, в котором разворачивается большая часть истории, и тот факт, что действие происходит в России, где можно найти множество кинематографических локаций», — сказал он. «Это было одной из моих мечтаний — снять фильм в России. Я чувствовал, что эта книга приведет меня к фильму, в котором я действительно смогу осуществить свою мечту и снять фильм в поезде в России».

Помимо своих работ, Кузманен из Хельсинки снимает немые короткометражные фильмы с живой музыкой и народными выступлениями, а также является соучредителем и художественным руководителем Кинофестиваля Коккола, небольшого фестиваля в родном городе режиссера.

SPC выпустит стенд 6 26 января в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Sony Pictures Classics

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