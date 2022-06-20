Трейлер к двадцатой годовщине .hack

Бандай Намко Вышел трейлер в честь праздника взломать Двадцатилетие сериала.
Первая игра в серии, .hack // заражениекоторый был запущен для приставка 2 20 июня 2002 года в Японии — ровно 20 лет назад.
Bandai Namco отмечает свое 20-летие несколькими кампаниями, в том числе:
(1) выпуск взломать// книга двадцатилетия
- Дата выхода: 19 июля 2022 г.
Юбилейная книга охватывает 20 лет взломатьначиная с первой игры на PS2, .hack // Заражение Том 1!
(2) взломать// Юбилейная 20-я выставка
- Период: С 9 августа 2022 г. по 28 августа 2022 г.
- Сайт: Юракучо Маруи в Тиёде, Токио
Мы проведем первую выставку нашей серии в Yurakucho Marui в Тиёде, Токио.
(3) выпуск многих предметов, посвященных 20-летию
- Мемориальная художественная книга: взломать// 20-я выставка игрового искусства
- Дата выхода: декабрь 2022 г.
- Мемориальный диск: взломать// топ 20
- Дата выхода: декабрь 2022 г.
- Всего три тома, все они выйдут в один день!
(4) Продавать цифровые публикации за взломать Начиная с сегодняшнего дня
- Период: С 20 июня 2022 г. по 4 июля 2022 г., 23:59 JST.
Цифровые публикации продаются только в Японии. Дополнительные сведения см. на официальном веб-сайте CyberConnect2.
Бандай Намко тоже Недавно бренд «Последнее воспоминание» по всему миру, что указывает на то, что возможно готовится к выпуску группа из первых четырех взломать Игрушки. последние четыре взломать Игры уже доступны для PlayStation 4И обращаетИ компьютер Через готовить на пару Через .взломать // Последнее перекодирование ГУ.
Посмотрите трейлер ниже.
взломать Трейлер сериала «Двадцатая годовщина»
Английский
Японский
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».