Трейлер первого фильма в космосе, российского фильма Вызов — GeekTyrant

Вышел новый трейлер и постер российского фильма соревнование, первый фильм, снятый в космосе. Как и космическая гонка, эта идея обсуждалась русскими и американцами на протяжении десятилетий, и Россия завершила свой фильм первой. Мы владеем Мы говорили о в Дуг ЛайманРежиссёрский фильм, с которым он работает Том Круз В главной роли это будет первый американский фильм о космосе, и, похоже, он будет действительно крутым. Но чтобы сохранить нам жизнь, у нас есть соревнование проверить о.

Вот резюме:

Космонавт Иванов теряет сознание во время полета космического корабля. Врачи решают, что операция на сердце будет необходима в условиях невесомости. Кардиохирург Женя Беляева (Юлия Пересильд), у которой нет времени на воспитание трехлетней дочери, готовится к поездке.

Режиссер фильма Клим Спенкокоторый написал сценарий в соавторстве с Бакур БакурадзеИ Илья МалаховаИ Иван Замуров. Фильм снимался на Международной космической станции (МКС) с 5 по 17 октября 2021 года. Из всего отснятого в космосе материала около 30% снято в модуле «Наука», еще треть — в модуле «Звезда», а остальные На остальных блоках МКС расстреляно 30 %.

Это похоже на действительно интересный фильм, который не будет похож ни на один другой фильм до него. соревнование Его открытие в России запланировано на апрель 2023 года. О дальнейших датах выхода пока не сообщается. Посмотрите трейлер и постер ниже и дайте нам знать, что вы думаете.