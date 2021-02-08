Трейлер Уайльда к забавному российскому научно-фантастическому спортивному фильму КОСМОБАЛЛ – GeekTyrant

Well Go USA выпустили в США трейлер российского спортивного фантастического фильма под названием Космопол. Фильм похож на безумную живую анимацию, и хотя временами он выглядит совершенно глупо и глупо, похоже, что он будет очень веселым!

Эта история, описанная как «постапокалиптическая космическая опера», происходит после межгалактической битвы, опустошающей Землю на Луне и вызывающей глобальные разрушения, в результате чего человечество остается в запустении и цепляется за выживание. В фильме рассказывается о четырех спортсменах с редкой способностью к выживанию. телепортироваться, что делает их единственными людьми ». Способен играть в космобол, опасный вид спорта, требующий невообразимой скорости, рефлексов и отваги. Пока весь остальной мир неукоснительно сканирует небо, чтобы запечатлеть высоко летающие турниры, никто не сомневается, что с каждым матчем , они на самом деле являются свидетелями четырех молодых людей, яростно сражающихся за выживание человечества “.

Cosmoball – это «удивительная межгалактическая игра будущего, в которую играют люди и инопланетяне на гигантском инопланетном корабле, кружащем в небе над землей. Молодой человек необъятной силы неизвестной природы присоединяется к команде горячих супергероев в обмен на лекарство от смертельная болезнь его матери. «Четверо с Земли не только защищают честь своей родной планеты в этой чудесной игре, но и должны противостоять беспрецедентной угрозе галактики и принять свою судьбу».

Космобол – очень опасный вид спорта, который, по всей видимости, связан с игрой с ядерным мячом.

Режиссер фильма Джаник Вызев (кто ты?И КамиИ Турецкий маневрИ 8 августаИ и Сердитый) И кинозвезды Евгений МироновИ Евгений РоманцовИ Виктория АгалаковаИ и Мария Лесовая. Он выйдет 23 марта 2021 года.