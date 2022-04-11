Трейлер Kingdom Hearts 4, смотрите первый трейлер

Square Enix объявила о начале разработки Kingdom Hearts IV, следующей части многолетней серии Disney RPG. Эта новость появилась в рамках мероприятия, посвященного празднованию 20-летия, и включала выпуск первого трейлера, который вы можете посмотреть ниже.
Kingdom Hearts IV начинает новую историю франшизы, Lost Master Arc. Сора вернулся, хотя в трейлере и на скриншотах вы увидите, что у него новый спортивный вид. ХИВская часть трейлера начинается примерно в 4:05:
Трейлер предлагает несколько проблесков игрового процесса, когда Сора сражается с гигантским теневым монстром посреди городской улицы. Это новое место — Квадратум, которое Square Enix описывает как «большой и просторный город, расположенный в фантастическом, реалистичном мире, не похожем ни на что другое» в Kingdom Hearts.
Больше никаких подробностей о Quadratum, игровом процессе или сюжете в целом не сообщалось. Дональд и Гуфи возвращаются в ХИВ, а также будет представлен новый «загадочный» персонаж по имени Стрелиция.
Пока неизвестно, на каких платформах будет доступен KHIV, хотя Kingdom Hearts 3 в конечном итоге будет запущена для ПК, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch, причем последняя будет облачной потоковой версией. Точно так же нет и общей даты выпуска.
Помимо информации о следующей основной игре в серии, Square Enix использовала свое юбилейное мероприятие, чтобы анонсировать новую мобильную игру под названием Kingdom Hearts Missing-Link для iOS и Android, которую также можно увидеть в монтаже трейлера выше.
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