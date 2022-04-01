Трем российским пловцам грозит отстранение от FINA из-за скандала с допингом

За последние два месяца резко обострились споры о допинге среди российских спортсменов. На этот раз после катания на сноуборде и гонок FINA дисквалифицировала трех российских пловцов-пенсионеров. На фоне запрета из-за европейского кризиса и допинговых скандалов российское спортивное сообщество определенно переживает самую мрачную фазу.

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Два дня назад российская легкоатлетка Елена Лачманова получила двухлетнюю награду. запрет От Подразделения честности в легкой атлетике (AIU). Ей было предъявлено обвинение в употреблении запрещенного вещества, и гонщик был вынужден отказаться от своего олимпийского золота.

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До этого 16-летняя российская сноубордистка Камила Валеева также потеряла свою олимпийскую золотую мечту из-за споров о допинге.

FINA дисквалифицировала трех российских пловцов

Бывшие российские пловцы Артем Лобозов, Александра Соколова и Артем Будяков получили от Международной федерации плавания (FINA) дисквалификацию на четыре года. Все трое пловцов были признаны виновными в употреблении запрещенных веществ и отстранены от занятий. задним числом До августа 2021 года. Кроме того, спортсмены будут вычтены из своих достижений в период отстранения.

Они не участвовали ни в каких международных соревнованиях по плаванию с 2019 года; Хотя решение вынесено на основании российских антидопинговых баз. согласно с Передача, Лобозов даже не ответил на письмо FINA. Он сказал, «Я, Лобозов Артем Юрьевич, приостановил свою спортивную деятельность в 2018 году. На данный момент не работаю тренером ни в одном из государственных учреждений. Обвинение в нарушении правил отрицаю.

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16 лет уличены в спорах о допинге

Камила Валиева была изюминкой зимних Олимпийских игр в Пекине 2022. Незадолго до ее короткой программы среди женщин выяснилось, что у сноубордистки был положительный результат на запрещенный спортивный препарат. Камилла и ее адвокат сказали, что причиной было какое-то смешивание с лекарствами ее дедушки.

Олимпийские игры 2022 года в Пекине – Фигурное катание – Женское одиночное катание – Короткая программа – Столичный крытый стадион, Пекин, Китай – 15 февраля 2022 г. Камила Валеева из Олимпийского комитета России отреагировала после соревнований. Фото: Евгения Новозинина/Reuters

Выслушав все доводы, CAS разрешил ей участвовать в мероприятии. Однако это решение вызвало широкую критику со стороны любителей спорта по всему миру. Излишне говорить, что этот рост употребления запрещенных веществ среди спортсменов действительно вызывает тревогу. Что, по вашему мнению, должны сделать власти, чтобы не допустить повторения подобного?

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